Удар по «Ахмату»: ГУР заявило о крупнейшем разгроме подразделения Росгвардии

Подразделения Сил обороны Украины провели операцию, в результате которой, по данным военной разведки, была разгромлена одна из крупнейших групп подразделения "Ахмат" с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Группа подразделения Росгвардии "Ахмат". Фото: из открытых источников

В операции участвовали бойцы спецподразделения "Шаманбат", в составе которого воюют представители свободной Ичкерии, а также 104-я бригада территориальной обороны "Горынь". Действия координировались с подразделением агентурных операций ГУР.

Как утверждают в разведке, ключевую роль сыграли удары беспилотников и артиллерии. В результате были уничтожены транспортные средства и бронетехника противника, а также нанесены значительные потери личному составу. По предварительным оценкам, речь может идти о десятках погибших и большом числе раненых.

В ГУР заявили, что это наиболее ощутимые потери для данного подразделения с 2022 года. При этом детали операции пока не раскрываются – их обещают обнародовать в ближайшее время.

Подразделение "Ахмат", входящее в структуру Росгвардии, связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Оно было сформировано в конце 2000-х годов и, по данным различных источников, участвовало как в боевых действиях, так и в операциях, сопровождавшихся серьезными обвинениями в нарушениях прав человека.

Во время войны против Украины "Ахмат" не раз оказывался в центре внимания, как из-за своей активности на фронте, так и из-за критики в медиа, где подразделение нередко обвиняли в демонстративной медийности вместо участия в реальных боях. Новый удар, о котором заявляет украинская разведка, может стать одним из самых чувствительных для этой структуры за все время конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" - Украина возводит "стену сдерживания": какой участок срочно укрепляют.