Удар дронів СБУ у Криму: скільки ворожих літаків більше не розсікають небо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом та був готовий до бойового вильоту – його було повністю знищено. Орієнтовна вартість обох літаків становить близько 70 млн доларів США.

СБУ уразила два російські літаки Су-27 в окупованому Криму. Фото: СБУ

Крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі, що значно ускладнить організацію та контроль польотів на аеродромі. Це вже друга успішна операція СБУ на Бельбеку за останні дні. 18 грудня безпілотники уразили на аеродромі російську техніку на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 з повним боєкомплектом.

Експерти відзначають, що удари по ключових військових об’єктах та знищення літаків і систем ППО ворога у тимчасово окупованому Криму суттєво зменшують бойовий потенціал РФ у регіоні. Системна робота СБУ у цьому напрямку триватиме й надалі, що ускладнює планування та ведення повітряних операцій ворогом.

Представники силових структур підкреслюють, що атаки по аеродромах і військових об’єктах є частиною комплексної стратегії з нейтралізації ресурсів РФ у тимчасово окупованому Криму та посилення безпеки на південних кордонах України.

