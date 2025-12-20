logo_ukra

Удар дронів СБУ у Криму: скільки ворожих літаків більше не розсікають небо
commentss НОВИНИ Всі новини

Удар дронів СБУ у Криму: скільки ворожих літаків більше не розсікають небо

Українці вразили два винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

20 грудня 2025, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знищили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом та був готовий до бойового вильоту – його було повністю знищено. Орієнтовна вартість обох літаків становить близько 70 млн доларів США.

Удар дронів СБУ у Криму: скільки ворожих літаків більше не розсікають небо

СБУ уразила два російські літаки Су-27 в окупованому Криму. Фото: СБУ

Крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі, що значно ускладнить організацію та контроль польотів на аеродромі. Це вже друга успішна операція СБУ на Бельбеку за останні дні. 18 грудня безпілотники уразили на аеродромі російську техніку на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 з повним боєкомплектом.

Експерти відзначають, що удари по ключових військових об’єктах та знищення літаків і систем ППО ворога у тимчасово окупованому Криму суттєво зменшують бойовий потенціал РФ у регіоні. Системна робота СБУ у цьому напрямку триватиме й надалі, що ускладнює планування та ведення повітряних операцій ворогом.

Представники силових структур підкреслюють, що атаки по аеродромах і військових об’єктах є частиною комплексної стратегії з нейтралізації ресурсів РФ у тимчасово окупованому Криму та посилення безпеки на південних кордонах України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 19 грудня Сили оборони України завдали ударів по ряду військово-економічних об'єктів Росії в Каспійському морі. Як передає портал "Коментарі", про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ та Силах спеціальних операцій.

Зокрема, українські дрони вразили військовий корабель РФ проекту 22460 "Мисливець", який здійснював патрулювання поблизу нафтогазової інфраструктури. Декілька безпілотників потрапили до судна, ступінь пошкоджень поки що уточнюється.




Джерело: https://t.me/SBUkr/16448
