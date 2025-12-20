Удар дронов СБУ в Крыму: сколько вражеских самолетов больше не рассекают небо

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ уничтожили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету – был полностью уничтожен. Примерная стоимость обоих самолетов составляет около 70 млн долларов США.

СБУ поразила два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму. Фото: СБУ

Кроме того, подтверждено поражение диспетчерской башни, что значительно усложнит организацию и контроль полетов на аэродроме. Это уже вторая успешная операция СБУ на Бельбеке в последние дни. 18 декабря беспилотники поразили на аэродроме российскую технику на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

Эксперты отмечают, что удары по ключевым военным объектам и уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму существенно уменьшают боевой потенциал РФ в регионе. Системная работа СБУ в этом направлении будет продолжаться, что усложняет планирование и ведение воздушных операций врагом.

Представители силовых структур подчеркивают, что атаки по аэродромам и военным объектам являются частью комплексной стратегии нейтрализации ресурсов РФ во временно оккупированном Крыму и усиления безопасности на южных границах Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.

В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", осуществлявший патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.



