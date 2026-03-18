«Убивали наших же солдат»: російський солдат вибухнув правдою, чого збіжав з війни

Російський військовослужбовець Джааєв Сайпутдін заявив, що був змушений залишити службу та наразі переховується через загрозу власному життю.

За його словами, він став свідком убивств своїх же військових і після цього почав отримувати погрози.

Чоловік повідомив, що 13 березня 2026 року до його дому увірвалися невідомі особи, які налякали його дітей. Після цього він вирішив переховуватися, побоюючись за свою безпеку.

Військовий також стверджує, що у нього вилучили зброю, а залишити місце служби він був змушений не за власним бажанням.

За його словами, він має докази та готовий їх оприлюднити.

У своєму зверненні чоловік просить надати розголос ситуації та заявляє, що може підтвердити свої слова.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії один із відомих z-блогерів Ілля Ремесло заявив, що більше не підтримує владу Володимира путіна та закликав притягнути його до відповідальності як воєнного злочинця.

У своєму дописі він зазначив, що війна проти України, на його думку, ведеться не в інтересах російського суспільства, а з особистих мотивів керівництва країни. Також блогер звернув увагу на погіршення економічної ситуації в РФ, зростання нерівності між владною елітою та населенням, а також обмеження доступу до інтернету. Окрім цього, він розкритикував тривале перебування путіна при владі та його ставлення до громадян країни. У підсумку Ремесло заявив, що вважає путіна нелегітимним президентом і закликав до його відставки та судового переслідування. За даними медіа, раніше блогер був пов’язаний із владою РФ та брав участь у кампаніях проти опозиційного політика Олексія Навального.

