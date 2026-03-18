«Убивали наших же солдат»: русский солдат взорвался правдой, чего бежал с войны

Российский военнослужащий Джааев Сайпутдин заявил, что был вынужден покинуть службу и скрывается из-за угрозы собственной жизни.

Российский солдат в СОЧ из-за убийства своих же солдат

По его словам, он стал свидетелем убийств своих военных и после этого начал получать угрозы.

Мужчина сообщил, что 13 марта 2026 года в его дом ворвались неизвестные лица, испугавшие его детей. После этого он решил скрываться, опасаясь за свою безопасность.

Военный также утверждает, что у него изъяли оружие, а покинуть место службы он был вынужден не по собственному желанию.

По его словам, у него есть доказательства и готовы их обнародовать.

В своем обращении мужчина просит огласить ситуацию и заявляет, что может подтвердить свои слова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России один из известных z-блоггеров Илья Ремесло заявил, что больше не поддерживает власть Владимира Путина и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.

В своем сообщении он отметил, что война против Украины, по его мнению, ведется не в интересах российского общества, а по личным мотивам руководства страны. Также блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в РФ, рост неравенства между элитой власти и населением, а также ограничение доступа к интернету. Кроме того, он раскритиковал длительное пребывание путина у власти и его отношение к гражданам страны. В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и судебному преследованию. По данным медиа, ранее блоггер был связан с властями РФ и участвовал в кампаниях против оппозиционного политика Алексея Навального.

