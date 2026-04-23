«Убейте меня, пожалуйста»: через що відомий Z-блогер благає про смерть

Російський блогер Роман Альохін опинився в центрі скандалу після публічних заяв про тиск та можливе переслідування.

Роман Альохін благає про смерть

За наявною інформацією, раніше його визнали “іноземним агентом” у РФ за нібито формування негативного образу військовослужбовців.

Також повідомляється, що блогера звинувачували у зловживаннях, пов’язаних із допомогою фронту.

На цьому тлі він зробив емоційну заяву, в якій висловив відчай і різко висловився щодо власної ситуації.

Ситуація навколо нього викликала обговорення в інформаційному просторі РФ, зокрема щодо ставлення до блогерів і публічних осіб, які раніше підтримували війну.

Оприлюднені заяви потребують додаткової перевірки, а обставини справи залишаються предметом дискусій.

