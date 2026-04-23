Российский блоггер Роман Алехин оказался в центре скандала после публичных заявлений о давлении и возможном преследовании.

Роман Алехин умоляет о смерти

По имеющейся информации, ранее его признали "иностранным агентом" в РФ якобы за формирование негативного образа военнослужащих.

Также сообщается, что блоггер обвинялся в злоупотреблениях, связанных с помощью фронта.

На этом фоне он сделал эмоциональное заявление, в котором выразил отчаяние и резко высказался по поводу собственной ситуации.

Ситуация вокруг него вызвала обсуждение в информационном пространстве РФ, в том числе относительно отношения к блогерам и публичным лицам, ранее поддерживавшим войну.

Обнародованные заявления нуждаются в дополнительной проверке, а обстоятельства дела остаются предметом дискуссий.

Согласно обнародованным данным, в Министерстве обороны РФ якобы рассматривается идея нанесения на тело военных специальных QR-кодов с персональной информацией. Как утверждается, такая инициатива может быть направлена на упрощение процесса идентификации погибших или раненых без проведения ДНК-экспертиза. В сообщениях также отмечается, что подобный подход может быть экономически более выгодным, поскольку затраты на нанесение QR-кодов якобы ниже, чем проведение лабораторных исследований. При этом официального подтверждения такой инициативы со стороны российских органов власти пока нет.

