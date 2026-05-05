logo_ukra

BTC/USD

80560

ETH/USD

2368.22

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЗСУ зробили термінове попередження про напад Путіна на новий обласний центр: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЗСУ зробили термінове попередження про напад Путіна на новий обласний центр: що відбувається

Ситуація перебуває під контролем українських сил, оборону посилюють, а можливі провокації враховуються

5 травня 2026, 10:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На південному напрямку України спостерігається підвищена увага до можливих загроз, зокрема щодо активізації РФ із території Придністровського регіону. Водночас українське командування наголошує, що ситуація перебуває під повним контролем, а оборонні заходи постійно посилюються з урахуванням потенційних ризиків і можливих провокацій, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

У ЗСУ зробили термінове попередження про напад Путіна на новий обласний центр: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що інформація про загрозу з боку Придністров’я не обов’язково свідчить про підготовку реальних наступальних дій. На його думку, подібні заяви часто використовуються як елемент тиску, особливо тоді, коли противник не досягає результатів на полі бою.

Братчук пояснив, що подібні інформаційні вкиди можуть бути частиною тактики залякування або спробою відволікти увагу. При цьому українські сили уважно відстежують усі зміни в ситуації та завчасно готуються до можливих сценаріїв розвитку подій.

Окремо він зазначив, що на потенційно небезпечних ділянках уже проводяться інженерні та оборонні роботи. Посилюється захист позицій, а також удосконалюється система реагування. За його словами, сили оборони не лише реагують на загрози, а й завчасно формують стратегію протидії.

Водночас наголошується, що ризик провокацій залишається постійним фактором у прикордонних регіонах. Саме тому контроль за ситуацією здійснюється безперервно, а всі підрозділи перебувають у стані готовності до швидкого реагування.

Українська сторона підкреслює, що будь-які спроби ескалації отримають адекватну відповідь, а оборонна система в регіоні продовжує зміцнюватися з урахуванням усіх можливих загроз.

Портал "Коментарі" вже писав, що поточна дипломатична поведінка Росії, яка уникає прямих переговорів з Україною та намагається обговорювати питання можливого перемир’я лише зі Сполученими Штатами напередодні 9 травня, фактично свідчить про відсутність реальних перспектив припинення бойових дій. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини