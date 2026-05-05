У ЗСУ зробили термінове попередження про напад Путіна на новий обласний центр: що відбувається

На південному напрямку України спостерігається підвищена увага до можливих загроз, зокрема щодо активізації РФ із території Придністровського регіону. Водночас українське командування наголошує, що ситуація перебуває під повним контролем, а оборонні заходи постійно посилюються з урахуванням потенційних ризиків і можливих провокацій, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він підкреслив, що інформація про загрозу з боку Придністров’я не обов’язково свідчить про підготовку реальних наступальних дій. На його думку, подібні заяви часто використовуються як елемент тиску, особливо тоді, коли противник не досягає результатів на полі бою.

Братчук пояснив, що подібні інформаційні вкиди можуть бути частиною тактики залякування або спробою відволікти увагу. При цьому українські сили уважно відстежують усі зміни в ситуації та завчасно готуються до можливих сценаріїв розвитку подій.

Окремо він зазначив, що на потенційно небезпечних ділянках уже проводяться інженерні та оборонні роботи. Посилюється захист позицій, а також удосконалюється система реагування. За його словами, сили оборони не лише реагують на загрози, а й завчасно формують стратегію протидії.

Водночас наголошується, що ризик провокацій залишається постійним фактором у прикордонних регіонах. Саме тому контроль за ситуацією здійснюється безперервно, а всі підрозділи перебувають у стані готовності до швидкого реагування.

Українська сторона підкреслює, що будь-які спроби ескалації отримають адекватну відповідь, а оборонна система в регіоні продовжує зміцнюватися з урахуванням усіх можливих загроз.

