Война с Россией В ВСУ сделали срочное предупреждение о нападении Путина на новый областной центр: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ сделали срочное предупреждение о нападении Путина на новый областной центр: что происходит

Ситуация находится под контролем украинских сил, оборону усиливают, а возможные провокации учитываются.

5 мая 2026, 10:50
Клименко Елена

На южном направлении Украины наблюдается повышенное внимание к возможным угрозам, в частности, по активизации РФ с территории Приднестровского региона. В то же время украинское командование отмечает, что ситуация находится под полным контролем, а оборонные мероприятия постоянно усиливаются с учетом потенциальных рисков и возможных провокаций, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что информация об угрозе со стороны Приднестровья не обязательно свидетельствует о подготовке реальных наступательных действий. По его мнению, подобные заявления часто используются как элемент давления, особенно тогда, когда противник не добивается результатов на поле боя.

Братчук объяснил, что подобные информационные вбросы могут быть частью тактики устрашения или попыткой отвлечь внимание. При этом украинские силы внимательно отслеживают все изменения в ситуации и готовятся к возможным сценариям развития событий.

Отдельно он отметил, что на потенциально опасных участках уже ведутся инженерные и оборонные работы. Усиливается защита позиций, а также усовершенствуется система реагирования. По его словам, силы обороны не только реагируют на угрозы, но и заблаговременно формируют стратегию противодействия.

В то же время подчеркивается, что риск провокаций остается постоянным фактором в приграничных регионах. Именно поэтому контроль за ситуацией осуществляется непрерывно, а все подразделения находятся в готовности к быстрому реагированию.

Украинская сторона подчеркивает, что все попытки эскалации получат адекватный ответ, а оборонная система в регионе продолжает укрепляться с учетом всех возможных угроз.

Портал "Комментарии" уже писал , что текущее дипломатическое поведение России, избегающее прямых переговоров с Украиной и пытающегося обсуждать вопросы возможного перемирия только с Соединенными Штатами накануне 9 мая, фактически свидетельствует об отсутствии реальных перспектив прекращения боевых действий. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Радио NV.



