Чи буде діяти перемир'я на 9 травня: українців попередили про черговий страшний задум Путіна

Поточна дипломатична поведінка Росії, яка уникає прямих переговорів з Україною та намагається обговорювати питання можливого перемир’я лише зі Сполученими Штатами напередодні 9 травня, фактично свідчить про відсутність реальних перспектив припинення бойових дій. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV.

Він проаналізував шанси на припинення вогню після заяв українського керівництва та зазначив, що ймовірність такого сценарію залишається вкрай низькою. На його думку, позиція Кремля є більше політичною, ніж практичною, і спрямована на формування власного інформаційного наративу.

Експерт звернув увагу, що Росія наполягає на перемовинах із США, а не з Україною, намагаючись таким чином продемонструвати, що українська держава нібито не є самостійним суб’єктом. Така риторика, за його словами, покликана просувати ідею "зовнішнього управління" Україною, яку активно використовує російська пропаганда.

Водночас Україна, як сторона, що зазнає агресії, послідовно виступає з ініціативами щодо припинення вогню та пропонує конкретні умови деескалації. Проте можливість реального перемир’я ускладнюється тим, що російська позиція не передбачає прямого діалогу між сторонами конфлікту.

Гетьман також підкреслив, що будь-які домовленості Росії з Україною могли б бути сприйняті як зміна її риторики, що суперечить попереднім заявам Кремля, а це створює внутрішні політичні суперечності для Москви. У разі ж відмови від таких кроків ситуація, за його словами, залишатиметься без змін.

Окремо експерт прокоментував інформаційний і символічний аспект подій навколо 9 травня в Москві, зазначивши, що будь-які дії України в цей період матимуть насамперед політичне значення та спрямовані на демонстрацію позиції.

"Коментарі" вже писали, що впродовж ночі російські війська здійснили чергову масовану атаку, спрямовану передусім на енергетичні об’єкти Полтавської області. За словами президента України Володимира Зеленського, найбільш трагічним став удар по місцю, де вже працювали рятувальники ДСНС і ліквідовували наслідки попереднього влучання. За попередніми даними, ворог завдав повторного ракетного удару, що призвело до нових жертв і руйнувань.