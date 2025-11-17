У ЗСУ заявили про страшний злочин українських співаків щодо держави: гучна заява

Український музикант і громадський діяч Ярмак висловив різку позицію щодо дій окремих популярних артистів і їхньої поведінки в минулому. Артист підкреслив, що хоча сьогодні деякі виконавці активно відмовляються від зв’язків із країною-агресором і перекладають свої старі російськомовні хіти українською, це не змінює його ставлення до їхніх попередніх вчинків.

Фото: з відкритих джерел

Ярмак нагадав, що до 2022 року ці ж знаменитості без проблем виступали для російської аудиторії та підтримували дружні стосунки з російськими колегами. Співак назвав таких артистів "перевзуваками", оскільки, на його думку, їхні нинішні патріотичні кроки часто виглядають як пристосування, а не щира позиція.



"Деякі з них ще у 2014 році то підтримували Україну, то співпрацювали з російськими музикантами, їздили на корпоративи для великих російських компаній. Тому особисто я на них не розраховую ні культурно, ні соціально", — зазначив він в інтерв’ю "Рандеву".

Разом із тим Ярмак визнав, що ці "перевзуваки" мають професійний талант і здатні залучати до проєктів справжніх патріотів, але минулі дії залишають відбиток на їхній репутації. Військовий закликав не виключати таких зірок із культурного життя країни, але підкреслив, що для майбутнього розвитку української сцени важливо орієнтуватися на інших артистів, чиї позиції були послідовними.

"Ввічлива і приємна людина — це ще не гарантія добрих вчинків. Минулі дії деяких артистів мали негативні наслідки для країни, і це теж можна вважати злочином. Вони мають залишатися у своєму середовищі, а ми маємо будувати нову культурну спільноту, незалежну від тих, хто свого часу співпрацював із ворогом", — підсумував Ярмак, який наразі служить у Збройних Силах України.

