Скандал з Міндічем: владу жорстко рознесли за тотальний хаос і бездіяльність

Топовий український продюсер Вадим Лисиця, який співпрацює з багатьма українськими зірками, 16 листопада у Facebook прокоментував корупційний скандал у НАЕК "Енергоатом" за участю бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Фото: з відкритих джерел

"Щоб заробити $1 млн, як ми бачили в одному випадку зі штрихкодами, мені потрібно працювати понад 10 років без витрат. І це ще я отримую нормальну оплату за роботу без вихідних та з овертаймами", — зазначив продюсер.

Продюсер додав, що йому фізично боляче від ситуації.

"Всі надії на справедливість зникли", – підкреслив він.

"Бажання жити тут при цій владі також зникло. Але я не залишу тих, хто потребує допомоги, свою команду та землю", – заявив Лисиця.

Як відомо, 10 листопада НАБУ розпочало операцію "Мідас", розкривши "високорівневу злочинну організацію", яка вимагала відкат від 10% до 15% за товари й послуги в "Енергоатомі". Підрядникам погрожували блокуванням платежів або розривом співпраці.

За даними "Української правди", Міндіч покинув Україну за кілька годин до обшуків, легально, через трьох неповнолітніх дітей. 11 листопада його повідомили про підозру, а 13 листопада проти нього запровадили трирічні санкції як громадянина Ізраїлю.

Президент Зеленський зазначив у Bloomberg 12 листопада, що після скандалу з "Енергоатомом" він не спілкувався з Міндічем. Раніше їх пов’язували спільні інтереси, але Зеленський підкреслив, що у президента країни, яка у стані війни, не може бути друзів".

Портал "Коментарі" писав, що ситуація з водопостачанням на окупованих територіях України, особливо у Донецьку та Макіївці, різко погіршується. З кранів місцевих мешканців тече забруднена вода, а люди опинилися на межі нервового зриву.