Скандал с Миндичем: власть жестоко разнесли за тотальный хаос и бездействие

Топовый украинский продюсер Вадим Лисица, сотрудничающий со многими украинскими звездами, 16 ноября в Facebook прокомментировал коррупционный скандал в НАЭК "Энергоатом" с участием бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

"Чтобы заработать $1 млн, как мы видели в одном случае со штрихкодами, мне нужно работать более 10 лет без затрат. И это еще я получаю нормальную оплату за работу без выходных и с овертаймами" , - отметил продюсер.

Продюсер добавил, что ему физически больно от ситуации.

"Все надежды на справедливость исчезли", – подчеркнул он.

"Желание жить здесь при этой власти также исчезло. Но я не оставлю тех, кто нуждается в помощи, своей команде и земле", – заявил Лисица.

Как известно, 10 ноября НАБУ приступило к операции "Мидас", раскрыв "высокоуровневую преступную организацию", которая требовала откат от 10% до 15% за товары и услуги в "Энергоатоме". Подрядчикам угрожали блокированием платежей или разрывом сотрудничества.

По данным "Украинской правды", Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков, легально, из-за трех несовершеннолетних детей. 11 ноября ему сообщили о подозрении, а 13 ноября против него ввели трехлетние санкции как гражданина Израиля.

Президент Зеленский отметил в Bloomberg 12 ноября, что после скандала с "Энергоатомом" он не общался с Миндичем. Ранее их связывали общие интересы, но Зеленский подчеркнул, что у президента страны, которая находится в состоянии войны, не может быть друзей".

