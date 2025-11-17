Ситуація з водопостачанням на окупованих територіях України, особливо у Донецьку та Макіївці, різко погіршується. З кранів місцевих мешканців тече забруднена вода, а люди опинилися на межі нервового зриву. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, дефіцит води змушує людей боротися за джерела та навіть привласнювати їх, тоді як окупаційна влада постійно намагається знаходити нові "пояснення" проблеми.

Фото: з відкритих джерел

Нещодавно у Макіївці вода набрала іржавого кольору з відтінками жовто-зеленого. Очільник так званої окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін заявив, що це нібито через заміну труб. Проте Андрющенко підкреслив, що ніяких робіт з модернізації водопостачання в місті не проводили. Аналогічні проблеми спостерігаються й у Донецьку, де вода постійно змінює свій колір: вона буває зеленою, рудою або жовтою, але майже ніколи прозорою. Це підтверджує, що ситуація має технологічний характер, а вода з систем опалення потрапляє безпосередньо у домівки, створюючи серйозну небезпеку для мешканців.

Люди змушені чекати на воду днями, а потім отримують її лише на кілька годин, і навіть тоді вона не є безпечною для пиття. У містах вже почалися справжні "середньовічні війни" за воду: мешканці крадуть бочки та інші місткості, встановлюють огорожі навколо природних джерел і організовують охорону від сусідів.

Андрющенко зазначає, що колись Донецьк був одним із найсучасніших міст України, а зараз перетворюється на центр хаосу та деградації. Проблеми з водою лише підсилюють соціальну напругу, а нестача контролю над ресурсами і неякісна вода роблять життя людей критично складним. За його словами, хоча більшість населення все ще залишається у містах, ситуація з кожним днем стає все більш напруженою та небезпечною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Дональд Трамп продовжує характеризувати війну в Україні як "криваву та жахливу бійню" та робить припущення, що вона може завершитися найближчим часом. Водночас на думку експертів, саме він має важелі для впливу на хід конфлікту, хоча наразі їх не використовує, зазначив політолог Олег Лісний.