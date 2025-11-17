logo_ukra

BTC/USD

95634

ETH/USD

3198.53

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Люди вже на межі: стало відомо про повернення Донбасу до середньовічних проблем
commentss НОВИНИ Всі новини

Люди вже на межі: стало відомо про повернення Донбасу до середньовічних проблем

Окупаційна влада заявляє про заміну труб, але роботи не проводили, і вода з опалення потрапляє в оселі, що свідчить про серйозну технічну проблему

17 листопада 2025, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ситуація з водопостачанням на окупованих територіях України, особливо у Донецьку та Макіївці, різко погіршується. З кранів місцевих мешканців тече забруднена вода, а люди опинилися на межі нервового зриву. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, дефіцит води змушує людей боротися за джерела та навіть привласнювати їх, тоді як окупаційна влада постійно намагається знаходити нові "пояснення" проблеми.

Люди вже на межі: стало відомо про повернення Донбасу до середньовічних проблем

Фото: з відкритих джерел

Нещодавно у Макіївці вода набрала іржавого кольору з відтінками жовто-зеленого. Очільник так званої окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін заявив, що це нібито через заміну труб. Проте Андрющенко підкреслив, що ніяких робіт з модернізації водопостачання в місті не проводили. Аналогічні проблеми спостерігаються й у Донецьку, де вода постійно змінює свій колір: вона буває зеленою, рудою або жовтою, але майже ніколи прозорою. Це підтверджує, що ситуація має технологічний характер, а вода з систем опалення потрапляє безпосередньо у домівки, створюючи серйозну небезпеку для мешканців.

Люди змушені чекати на воду днями, а потім отримують її лише на кілька годин, і навіть тоді вона не є безпечною для пиття. У містах вже почалися справжні "середньовічні війни" за воду: мешканці крадуть бочки та інші місткості, встановлюють огорожі навколо природних джерел і організовують охорону від сусідів. 

Андрющенко зазначає, що колись Донецьк був одним із найсучасніших міст України, а зараз перетворюється на центр хаосу та деградації. Проблеми з водою лише підсилюють соціальну напругу, а нестача контролю над ресурсами і неякісна вода роблять життя людей критично складним. За його словами, хоча більшість населення все ще залишається у містах, ситуація з кожним днем стає все більш напруженою та небезпечною.

Портал "Коментарі" вже писав, що Дональд Трамп продовжує характеризувати війну в Україні як "криваву та жахливу бійню" та робить припущення, що вона може завершитися найближчим часом. Водночас на думку експертів, саме він має важелі для впливу на хід конфлікту, хоча наразі їх не використовує, зазначив політолог Олег Лісний.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини