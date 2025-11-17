Ситуация с водоснабжением на оккупированных территориях Украины, особенно в Донецке и Макеевке, резко ухудшается. Из кранов местных жителей течет загрязненная вода, а люди оказались на грани нервного срыва. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, дефицит воды заставляет людей бороться за источники и даже присваивать их, в то время как оккупационные власти постоянно пытаются находить новые "объяснения" проблемы.

Фото: из открытых источников

Недавно в Макеевке вода набрала ржавый цвет с оттенками желто-зеленого. Глава так называемой оккупационной администрации Донбасса Денис Пушилин заявил, что это якобы из-за замены труб. Однако Андрющенко подчеркнул, что никаких работ по модернизации водоснабжения в городе не проводилось. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Донецке, где вода постоянно меняет свой цвет: она бывает зеленой, рыжей или желтой, но почти прозрачной. Это подтверждает, что ситуация носит технологический характер, а вода из систем отопления попадает непосредственно в дома, создавая серьезную опасность для жителей.

Люди вынуждены ждать воду на днях, а затем получают ее всего на несколько часов, и даже тогда она не безопасна для питья. В городах уже начались настоящие "средневековые войны" за воду: жители воруют бочки и другие емкости, устанавливают ограждения вокруг природных источников и организуют охрану от соседей.

Андрющенко отмечает, что когда-то Донецк был одним из самых современных городов Украины, а сейчас превращается в центр хаоса и деградации. Проблемы с водой лишь усиливают социальное напряжение, а недостаток контроля над ресурсами и некачественная вода делают жизнь людей критически сложной. По его словам, хотя большинство населения все еще остается в городах, ситуация с каждым днем становится все более напряженной и опасной.

