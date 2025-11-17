В ВСУ заявили о страшном преступлении украинских певцов в отношении государства: громкое заявление

Украинский музыкант и общественный деятель Ярмак выразил резкую позицию по поводу действий отдельных популярных артистов и их поведения в прошлом. Артист подчеркнул, что хотя сегодня некоторые исполнители активно отказываются от связей со страной-агрессором и переводят свои старые русскоязычные хиты на украинский язык, это не изменяет его отношение к их предыдущим поступкам.

Фото: из открытых источников

Ярмак напомнил, что до 2022 года эти знаменитости без проблем выступали для российской аудитории и поддерживали дружеские отношения с российскими коллегами. Певец назвал таких артистов "переобувью", поскольку, по его мнению, их нынешние патриотические шаги часто выглядят как приспособление, а не искренняя позиция.



"Некоторые из них еще в 2014 году то поддерживали Украину, то сотрудничали с российскими музыкантами, ездили на корпоративы для крупных российских компаний. Поэтому лично я на них не рассчитываю ни культурно, ни социально", — отметил он в интервью "Рандеву".

Вместе с тем Ярмак признал, что эти "переобуви" обладают профессиональным талантом и способны привлекать к проектам настоящих патриотов, но прошлые действия оставляют отпечаток на их репутации. Военный призвал не исключать таких звезд из культурной жизни страны, но подчеркнул, что для будущего развития украинской сцены важно ориентироваться на других артистов, позиции которых были последовательными.

"Вежливый и приятный человек — это еще не гарантия добрых поступков. Прошедшие действия некоторых артистов имели негативные последствия для страны, и это тоже можно считать преступлением. Они должны оставаться в своей среде, а мы должны строить новое культурное сообщество, независимое от тех, кто в свое время сотрудничал с врагом", — подытожил Ярмак.

