У ЗСУ різко відреагували на прогноз Трампа про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито програє війну проти Росії. Проте українські офіцери на передовий та західні військові експерти спростовують це твердження. За їхніми словами, українська армія продовжує ефективно стримувати російські атаки та завдавати суттєвих втрат противнику, повідомляє The Wall Street Journal.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Командир батальйону Окремої президентської бригади майор Олег Глушко зазначає, що російські сили періодично заявляють про зайняття окремих позицій, але українські бійці повертаються туди та відновлюють контроль. За його словами, противник часто використовує символічні прапори-захоплення, які не відображають реальної картини на фронті.

Незважаючи на важку ситуацію з особовим складом та активне застосування Росією безпілотників, Україна утримує ключові напрямки. Російське командування оголосило про захоплення Покровська, проте Київ це заперечує. У НАТО наголошують: прогрес Москви мінімальний, а масштабного прориву немає. Заступник генсека альянсу Радміла Шекеринська зазначає, що українцям доводиться воювати у вкрай складних умовах зими, але їхня стійкість компенсує брак ресурсів.

Захід посилює підтримку Києва системами ППО, артилерією та далекобійними ракетами, що допомагає відбивати атаки дронів і ракет. За словами українських офіцерів, російські підрозділи намагаються намацати слабкі місця на лінії фронту, проте більшість таких спроб залишається безрезультатною.

Глушко повідомляє, що його бійці нещодавно відбили звичайну російську атаку, знищивши кілька одиниць техніки. Аналогічну ситуацію описує підполковник із 56-ї бригади, за словами якого ворог так і не зміг домогтися прориву в районі Часового Яру, незважаючи на посилені удари безпілотників.

