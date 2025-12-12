logo_ukra

BTC/USD

90372

ETH/USD

3083.5

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЗСУ різко відреагували на прогноз Трампа про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЗСУ різко відреагували на прогноз Трампа про війну в Україні

WSJ пише про те, що Трамп заявляє, що Україна програє, але офіцери на фронті із цим не згодні

12 грудня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито програє війну проти Росії. Проте українські офіцери на передовий та західні військові експерти спростовують це твердження. За їхніми словами, українська армія продовжує ефективно стримувати російські атаки та завдавати суттєвих втрат противнику, повідомляє The Wall Street Journal.

У ЗСУ різко відреагували на прогноз Трампа про війну в Україні

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Командир батальйону Окремої президентської бригади майор Олег Глушко зазначає, що російські сили періодично заявляють про зайняття окремих позицій, але українські бійці повертаються туди та відновлюють контроль. За його словами, противник часто використовує символічні прапори-захоплення, які не відображають реальної картини на фронті.

Незважаючи на важку ситуацію з особовим складом та активне застосування Росією безпілотників, Україна утримує ключові напрямки. Російське командування оголосило про захоплення Покровська, проте Київ це заперечує. У НАТО наголошують: прогрес Москви мінімальний, а масштабного прориву немає. Заступник генсека альянсу Радміла Шекеринська зазначає, що українцям доводиться воювати у вкрай складних умовах зими, але їхня стійкість компенсує брак ресурсів.

Захід посилює підтримку Києва системами ППО, артилерією та далекобійними ракетами, що допомагає відбивати атаки дронів і ракет. За словами українських офіцерів, російські підрозділи намагаються намацати слабкі місця на лінії фронту, проте більшість таких спроб залишається безрезультатною.

Глушко повідомляє, що його бійці нещодавно відбили звичайну російську атаку, знищивши кілька одиниць техніки. Аналогічну ситуацію описує підполковник із 56-ї бригади, за словами якого ворог так і не зміг домогтися прориву в районі Часового Яру, незважаючи на посилені удари безпілотників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті виглядає набагато краще, ніж намагається уявити російська пропаганда. За його словами, Кремль поширює "дезінформацію", орієнтовану на зовнішню аудиторію, щоб створити враження про нібито постійні відступи України. Цей брифінг став спробою змінити інформаційний порядок денний на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції та згоди на нав'язаний "мирний план", варіанти якого, як зазначає Politico, узгоджувалися з Володимиром Путіним.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/trump-says-ukraine-is-losing-the-war-officers-on-the-front-line-disagree-a42d8341
Теги:

Новини

Всі новини