В ВСУ резко отреагировали на прогноз Трампа о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ резко отреагировали на прогноз Трампа о войне в Украине

WSJ пишет о том, что Трамп заявляет, что Украина проигрывает, но офицеры на фронте с этим не согласны

12 декабря 2025, 11:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы проигрывает войну против России. Однако украинские офицеры на передовой и западные военные эксперты опровергают это утверждение. По их словам, украинская армия продолжает эффективно сдерживать российские атаки и наносить существенные потери противнику, сообщает The Wall Street Journal.

В ВСУ резко отреагировали на прогноз Трампа о войне в Украине

ВСУ. Фото: из открытых источников

Командир батальона Отдельной президентской бригады майор Олег Глушко отмечает, что российские силы периодически заявляют о занятии отдельных позиций, но украинские бойцы возвращаются туда и восстанавливают контроль. По его словам, противник часто использует символические "флаги-захваты", которые не отражают реальной картины на фронте.

Несмотря на тяжелую ситуацию с личным составом и активное применение Россией беспилотников, Украина удерживает ключевые направления. Российское командование объявило о захвате Покровска, однако Киев это отрицает. В НАТО подчеркивают: прогресс Москвы минимален, а масштабного прорыва не наблюдается. Заместитель генсека альянса Радмила Шекеринска отмечает, что украинцам приходится воевать в крайне сложных условиях зимы, но их стойкость компенсирует нехватку ресурсов.

Запад усиливает поддержку Киева системами ПВО, артиллерией и дальнобойными ракетами, что помогает отражать атаки дронов и ракет. По словам украинских офицеров, российские подразделения пытаются нащупать слабые места на линии фронта, однако большинство таких попыток остается безрезультатным.

Глушко сообщает, что его бойцы недавно отбили типичную российскую атаку, уничтожив несколько единиц техники. Аналогичную ситуацию описывает подполковник из 56-й бригады, по словам которого враг так и не смог добиться прорыва в районе Часового Яра, несмотря на усиленные удары беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.




Источник: https://www.wsj.com/world/europe/trump-says-ukraine-is-losing-the-war-officers-on-the-front-line-disagree-a42d8341
