У ЗСУ прокоментували інформацію про оточення українських військ біля Гуляйполя: що відбувається на фронті

У Силах оборони півдня України заперечують інформацію про оточення підрозділів ЗСУ на Гуляйпільському напрямку фронту.

Українські військові. Фото: з відкритих джерел

Водночас, за даними командування, ситуація на полі бою в районі Гуляйполя залишається складною та напруженою.

На півдні України противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе. Зокрема, лише за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано більше трьох десятків штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів. Ворог також завдав десяток авіаударів, здійснив 250 скидів з БпЛА та атакував майже 2 тисячами дронів-камікадзе.

У Силах оборони запевняють, що українські захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки.

"За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані "загороджувальні загони", які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону", — зазначили у Силах оборони півдня України.

Військові звертають увагу на те, що війна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог намагається маніпулювати настроями українського суспільства.

"Спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій. Деякі наші співвітчизники, на жаль, піддаються на подібні провокації, несвідомо поширюючи ворожі наративи", — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони півдня наголосили, що військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації. А доцільність тих чи інших рішень можуть визначати лише особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті.

"Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті", — додали у Силах оборони півдня України.

