В ВСУ прокомментировали информацию об окружении украинских войск возле Гуляйполя: что происходит на фронте

В Силах обороны юга Украины отрицают информацию об окружении подразделений ВСУ на Гуляйпольском направлении фронта.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

По данным командования, ситуация на поле боя в районе Гуляйполя остается сложной и напряженной.

На юге Украины противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе. В частности, только за прошедшие сутки на этом направлении зафиксировано более трех десятков штурмов, более полутысячи артиллерийских обстрелов с использованием более 2100 боеприпасов. Враг также нанес десяток авиаударов, совершил 250 сбросов с БпЛА и атаковал почти 2 тысячами дронов-камикадзе.

В Силах обороны уверяют, что украинские защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 окупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.

"За каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная, но окружающих нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых "заградительных отрядах", блокирующих наши подразделения. Напротив, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону", — отметили в Силах обороны юга Украины.

Военные обращают внимание, что война идет не только на поле боя, но и на информационном фронте. Враг пытается манипулировать настроениями украинского общества.

"Специально преувеличивает свои так называемые успехи и гиперболизированно акцентирует внимание на проблемах в Силах обороны Украины, разгоняя среди украинцев панические настроения и побуждая к невзвешенным действиям. Некоторые наши соотечественники, к сожалению, подвергаются подобным провокациям, бессознательно распространяя вражеские нарративы", — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга подчеркнули, что военное командование оперативно реагирует на любые изменения ситуации. Целесообразность тех или иных решений могут определять только лица, обладающие достаточными данными относительно оперативной ситуации на фронте.

"Граждане и медиа имеют право высказывать свою точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, отражающую реальное положение дел на фронте", — добавили в Силах обороны юга Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики уничтожили несколько позиций ВСУ и пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. Однако пока это им не удается. Вместе с тем, на некоторых участках фронта ситуация обостряется.