У ЗСУ назвали напрямок, де росіяни відрізані від логісти і масово здаються у полон

У Купʼянську Харківської області досі немає хороших новин для ворога. Продовжується зачистка міста, російські окупаційні війська відрізані від логістики та здаються у полон. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, у місті перебуває близько 50 російських військових. Частина з них здається в полон, зокрема зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена – постачання можливе лише повітряним шляхом.

"У полон вони здаються, навіть були випадки здачі у полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборона міста тими підрозділами РФ, що вторглися у нього та намагались закріпитись у північних його районах, зазнала невдачі, визволити їх не вдасться", — зазначив Трегубов.

За його словами, постачання росіян здійснюється фактично тільки повітряним мостом. Це не та логістика, яка дозволяє їм довго триматися.

"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Білоусов продовжує брехати, що Росія контролює Куп'янськ. Насправді, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", — заявив Коваленко.

