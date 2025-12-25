У ЗСУ назвали напрямок, де росіяни відрізані від логісти і масово здаються у полон

Рубрики
Кравцев Сергей
У Купʼянську Харківської області досі немає хороших новин для ворога. Продовжується зачистка міста, російські окупаційні війська відрізані від логістики та здаються у полон. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел
Спікер зазначив, у місті перебуває близько 50 російських військових. Частина з них здається в полон, зокрема зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена – постачання можливе лише повітряним шляхом.
За його словами, постачання росіян здійснюється фактично тільки повітряним мостом. Це не та логістика, яка дозволяє їм довго триматися.
