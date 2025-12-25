logo_ukra

Війна з Росією У ЗСУ назвали напрямок, де росіяни відрізані від логісти і масово здаються у полон
НОВИНИ

У ЗСУ назвали напрямок, де росіяни відрізані від логісти і масово здаються у полон

Віктор Трегубов зазначив, що наразі у Куп'янську перебуває близько 50 російських військових

25 грудня 2025, 11:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Купʼянську Харківської області досі немає хороших новин для ворога. Продовжується зачистка міста, російські окупаційні війська відрізані від логістики та здаються у полон. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. 

У ЗСУ назвали напрямок, де росіяни відрізані від логісти і масово здаються у полон

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, у місті перебуває близько 50 російських військових. Частина з них здається в полон, зокрема зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена – постачання можливе лише повітряним шляхом.

"У полон вони здаються, навіть були випадки здачі у полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборона міста тими підрозділами РФ, що вторглися у нього та намагались закріпитись у північних його районах, зазнала невдачі, визволити їх не вдасться", — зазначив Трегубов.

За його словами, постачання росіян здійснюється фактично тільки повітряним мостом. Це не та логістика, яка дозволяє їм довго триматися.

Читайте також на порталі "Коментарі" - російське військове керівництво боїться поплатитись за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області. Про це в Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Міністр оборони РФ (Андрій – ред.) Білоусов продовжує брехати, що Росія контролює Куп'янськ. Насправді, більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян", — заявив Коваленко.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у Куп’янську бої тривають у центрі міста: "кільце не ідеальне, але працює".




