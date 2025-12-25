В ВСУ назвали направление, где россияне отрезаны от логисты и массово сдаются в плен

Рубрики
Кравцев Сергей
В Купянске Харьковской области до сих пор нет хороших новостей для врага. Продолжается зачистка города, русские оккупационные войска отрезаны от логистики и сдаются в плен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Бои за Купянск. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что в городе находится около 50 российских военных. Часть из них сдается в плен, в том числе зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников. Логистика противника ограничена – снабжение возможно только воздушным путем.
По его словам, снабжение россиян осуществляется фактически только воздушным мостом. Это не та логистика, которая позволяет им долго держаться.
Читайте на портале "Комментарии" — российское военное руководство боится поплатиться за поражения своими должностями. Именно поэтому уже в очередной раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области. Об этом в Telegram заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Купянске бои продолжаются в центре города: "кольцо не идеальное, но работает".