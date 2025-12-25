В ВСУ назвали направление, где россияне отрезаны от логисты и массово сдаются в плен

В Купянске Харьковской области до сих пор нет хороших новостей для врага. Продолжается зачистка города, русские оккупационные войска отрезаны от логистики и сдаются в плен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в городе находится около 50 российских военных. Часть из них сдается в плен, в том числе зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников. Логистика противника ограничена – снабжение возможно только воздушным путем.

"В плен они сдаются, даже были случаи сдачи в плен иностранцев, имеется в виду иностранных для россиян наемников. Оборона города теми подразделениями РФ, которые вторглись в него и пытались закрепиться в северных его районах, потерпела неудачу, освободить их не удастся", — отметил Трегубов.

По его словам, снабжение россиян осуществляется фактически только воздушным мостом. Это не та логистика, которая позволяет им долго держаться.

Читайте на портале "Комментарии" — российское военное руководство боится поплатиться за поражения своими должностями. Именно поэтому уже в очередной раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области. Об этом в Telegram заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Министр обороны РФ (Андрей – ред.) Белоусов продолжает врать, что Россия контролирует Купянск. На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины и продолжают зачистку от россиян", — заявил Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Купянске бои продолжаются в центре города: "кольцо не идеальное, но работает".



