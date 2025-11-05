logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЗСУ будуть великі зміни: на Заході розкрили головні нюанси
НОВИНИ

У ЗСУ будуть великі зміни: на Заході розкрили головні нюанси

NYT пише про те, що виснажена війною армія України готується до переходу на нову систему служби

5 листопада 2025, 07:21
Автор:
Кравцев Сергей

Українське військово-політичне керівництво має намір запровадити термінові контракти на військову службу поряд із чинною системою призову, прагнучи вирішити гостру проблему залучення новобранців та знизити навантаження на військових, які служать від початку повномасштабної війни. Досі українські військовослужбовці служили за контрактами без закінчення, не маючи контролю над своїм майбутнім. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

У ЗСУ будуть великі зміни: на Заході розкрили головні нюанси

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що бажання йти в армію в Україні помітно знизилося, оскільки багато громадян не розуміють, чим для них все це закінчиться, немає ясності щодо терміну перебування в лавах ЗСУ. Багато українців вважають попадання до ЗСУ у нинішній ситуації квитком в один кінець – на фронт.

Згідно з новою системою, як діючі військові, так і новобранці зможуть підписувати термінові контракти на строк від одного до п'яти років. При цьому нова система не замінить мобілізацію, на яку Україна тривалий час спиралася на поповнення виснаженої армії. Однак міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що кожен військовослужбовець, який підписав контракт терміном від двох років і більше, після його завершення отримає рік відстрочки від можливої подальшої мобілізації.

"Цей захід, мабуть, покликаний мотивувати тих українців, які досі не наважувалися йти служити. Після майже чотирьох років повномасштабної війни Україна стикається з масовим ухиленням від призову. Армія не може дозволити собі демобілізувати втомлених солдатів, поки не набере достатню кількість замін, особливо з урахуванням того, що чисельно війська РФ перевершують ЗСУ на полі бою", — ідеться в матеріалі.

Аналітики та українські парламентарі поки констатують, що в плані мало конкретики, і його успіх залежатиме від деталей реалізації.

Деякі експерти наголошують, що план залишає ключові питання без відповіді – зокрема, чи поширюватимуться контракти заднім числом на тих, хто вже служить, а також чи будуть військовослужбовці, які отримали річну відстрочку після служби, автоматично призиватися назад після її завершення.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у ЗСУ розповіли, що незабаром прийде на зміну мобілізації .




Джерело: https://www.nytimes.com/2025/11/04/world/europe/ukraine-war-military-contracts-conscription.html
