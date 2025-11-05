В ВСУ грядут большие изменения: на Западе раскрыли главные нюансы

Украинское военное-политическое руководство намерено ввести срочные контракты на военную службу наряду с действующей системой призыва, стремясь решить острую проблему привлечения новобранцев и снизить нагрузку на военных, которые служат от начала полномасштабной войны. До сих пор украинские военнослужащие служили по контрактам без срока окончания, не имея контроля над своим будущим. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В материале говорится, что желание идти в армию в Украине заметно снизилось, так как многие граждане не понимают, чем для них все это закончится, нет ясности по сроку пребывания в рядах ВСУ. Многие украинцы считают попадание в ВСУ в нынешней ситуации билетом в один конец – на фронт.

Согласно новой системе, как действующие военные, так и новобранцы смогут подписывать срочные контракты сроком от одного до пяти лет. При этом новая система не заменит мобилизацию, на которую Украина долгое время опиралась для пополнения истощенной армии. Однако министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что каждый военнослужащий, подписавший контракт на срок от двух лет и более, после его завершения получит год отсрочки от возможной последующей мобилизации.

"Эта мера, по-видимому, призвана мотивировать тех украинцев, которые до сих пор не решались идти служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина сталкивается с массовым уклонением от призыва. Армия не может позволить себе демобилизовать уставших солдат, пока не наберет достаточное количество замен, особенно с учетом того, что численно войска РФ превосходят ВСУ на поле боя", — говорится в статье.

Аналитики и украинские парламентарии пока что констатируют, что в плане мало конкретики, и его успех будет зависеть от деталей реализации.

Некоторые эксперты подчеркивают, что план оставляет ключевые вопросы без ответа – в частности, будут ли контракты распространяться задним числом на тех, кто уже служит, а также будут ли военнослужащие, получившие годичную отсрочку после службы, автоматически призываться обратно по ее завершении.

