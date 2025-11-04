В ВСУ рассказали, что вскоре придет на смену мобилизации

Набор военнослужащих по контракту считается единственным правильным путем для пополнения рядов Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" высказал Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Денис Швыдкий подчеркнул, что наше государство уже начинает мыслить не мобилизацией, а профессиональной армией, когда люди туда будут идти мотивированные. И будет модель армии не по повестке, а по выбору.

"Люди будут понимать, на сколько они будут идти служить, на каких условиях, на какую должность, где это все четко гарантируется. Человек будет понимать, если он пошел работать оператором БПЛА, его не бросят в пехоту. И если он пошел служить на 1 год, что ему не придется здесь сидеть 5-10 лет", — отметил военный.

Он добавил, что Украина движется в том направлении, чтобы перевести все войско на контрактную основу.

"Мы давно пропагандируем, что лучше подписывать контракт. Контрактная служба – это твоя ответственность. Вы должны выполнять свои обязанности. И с контрактной службы тяжелее условия для увольнения. Но у тебя есть гарантии. Во-первых, финансовые — там есть дополнительные выплаты, льготы. И это также гарантия, что ты имеешь четкие сроки службы и выбираешь должность", — добавил Швыдкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди мог перейти на контракт", — сказал Зеленский.



