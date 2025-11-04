logo

BTC/USD

103926

ETH/USD

3509.44

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ рассказали, что вскоре придет на смену мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ рассказали, что вскоре придет на смену мобилизации

В Украине будет модель армии не по повестке

4 ноября 2025, 15:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Набор военнослужащих по контракту считается единственным правильным путем для пополнения рядов Сил обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "Ранок.LIVE" высказал Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР.

В ВСУ рассказали, что вскоре придет на смену мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Денис Швыдкий подчеркнул, что наше государство уже начинает мыслить не мобилизацией, а профессиональной армией, когда люди туда будут идти мотивированные. И будет модель армии не по повестке, а по выбору. 

"Люди будут понимать, на сколько они будут идти служить, на каких условиях, на какую должность, где это все четко гарантируется. Человек будет понимать, если он пошел работать оператором БПЛА, его не бросят в пехоту. И если он пошел служить на 1 год, что ему не придется здесь сидеть 5-10 лет", — отметил военный.

Он добавил, что Украина движется в том направлении, чтобы перевести все войско на контрактную основу.

"Мы давно пропагандируем, что лучше подписывать контракт. Контрактная служба – это твоя ответственность. Вы должны выполнять свои обязанности. И с контрактной службы тяжелее условия для увольнения. Но у тебя есть гарантии. Во-первых, финансовые — там есть дополнительные выплаты, льготы. И это также гарантия, что ты имеешь четкие сроки службы и выбираешь должность", — добавил Швыдкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди мог перейти на контракт", — сказал Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости