У ЗСУ розповіли, що незабаром прийде на зміну мобілізації

Набір військовослужбовців за контрактом вважається єдиним правильним шляхом для поповнення Сил оборони України. Як передає портал "Коментарі", таку думку в ефірі "Ранок.LIVE" висловив Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Денис Швидкий наголосив, що наша держава вже починає мислити не мобілізацією, а професійною армією, коли люди туди йтимуть мотивовані. І буде модель армії не за порядком, а за вибором.

"Люди розумітимуть, на скільки вони йтимуть, на яких умовах, на яку посаду, де все це чітко гарантується. Людина розумітиме, якщо вона пішла працювати оператором БПЛА, її не кинуть у піхоту. І якщо він пішов служити на 1 рік, що йому не доведеться сидіти тут 5-10 років", — зазначив військовий.

Він додав, що Україна рухається у тому напрямку, щоб перевести все військо на контрактну основу.

"Ми давно пропагандуємо, що краще підписувати контракт. Контрактна служба — це твоя відповідальність. Ви маєте виконувати свої обовʼязки. І з контрактної служби важче умови для звільнення. Але в тебе є гарантії. По-перше, фінансові — там є додаткові виплати, пільги. І це також гарантія, що ти маєш чіткі терміни служби й обираєш посаду", — додав Швидкий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, щоб мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу. Про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.

"Ми дуже хотіли б, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитися в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — сказав Зеленський.



