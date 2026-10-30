У Зеленського жорстко поставили на місце вимогу Путіна про дзвінок: яку вимогу висунули

Ключові питання щодо завершення російсько-української війни мають вирішуватися безпосередньо між лідерами держав. Водночас звичайної телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним буде недостатньо для досягнення повноцінних домовленостей. Про це журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

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Відповідаючи на запитання про можливість телефонного контакту між Зеленським і Путіним, представник Офісу президента звернув увагу, що російська сторона вже не вперше порушує тему дзвінка або особистої зустрічі в Москві.

За оцінкою Литвина, такі заяви можуть бути спробою Кремля уникнути переговорів у тристоронньому форматі за участю лідерів України, Росії та США. Натомість Київ наполягає на необхідності обговорювати принципові питання безпосередньо на найвищому політичному рівні.

"Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок", — пояснив радник Зеленського.

Раніше в Кремлі заявили, що Путін нібито готовий провести телефонну розмову з українським президентом, однак стверджували, що відповідного дзвінка поки не було.

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для переговорів із Путіним. За його словами, українському президенту там нібито гарантували б необхідні умови, зокрема безпеку.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін може не понести особистої відповідальності за воєнні злочини проти України, а Москва — уникнути виплати репарацій.