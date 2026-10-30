logo_ukra

BTC/USD

77314

ETH/USD

2233.55

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Зеленського жорстко поставили на місце вимогу Путіна про дзвінок: яку вимогу висунули
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського жорстко поставили на місце вимогу Путіна про дзвінок: яку вимогу висунули

В ОП підкреслили, що всі принципові питання мають вирішуватися під час особистих переговорів лідерів, а не в телефонному форматі

30 жовтня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ключові питання щодо завершення російсько-української війни мають вирішуватися безпосередньо між лідерами держав. Водночас звичайної телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним буде недостатньо для досягнення повноцінних домовленостей. Про це журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

У Зеленського жорстко поставили на місце вимогу Путіна про дзвінок: яку вимогу висунули

Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про можливість телефонного контакту між Зеленським і Путіним, представник Офісу президента звернув увагу, що російська сторона вже не вперше порушує тему дзвінка або особистої зустрічі в Москві.

За оцінкою Литвина, такі заяви можуть бути спробою Кремля уникнути переговорів у тристоронньому форматі за участю лідерів України, Росії та США. Натомість Київ наполягає на необхідності обговорювати принципові питання безпосередньо на найвищому політичному рівні.

"Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок", — пояснив радник Зеленського. 

Раніше в Кремлі заявили, що Путін нібито готовий провести телефонну розмову з українським президентом, однак стверджували, що відповідного дзвінка поки не було. 

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для переговорів із Путіним. За його словами, українському президенту там нібито гарантували б необхідні умови, зокрема безпеку.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін може не понести особистої відповідальності за воєнні злочини проти України, а Москва — уникнути виплати репарацій.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини