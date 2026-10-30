У Зеленского жестко поставили на место требование Путина о звонке: какое требование выдвинули

Ключевые вопросы завершения российско-украинской войны должны решаться непосредственно между лидерами государств. В то же время, обычного телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным будет недостаточно для достижения полноценных договоренностей. Об этом журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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Отвечая на вопрос о возможности телефонного контакта между Зеленским и Путиным, представитель Офиса президента обратил внимание, что российская сторона уже не в первый раз поднимает тему звонка или личной встречи в Москве.

По оценке Литвина, такие заявления могут являться попыткой Кремля избежать переговоров в трехстороннем формате с участием лидеров Украины, России и США. Киев настаивает на необходимости обсуждать принципиальные вопросы непосредственно на высшем политическом уровне.

"Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующие разговоры, договоренность и гарантии, что очевидно сложно реализовать, когда это просто звонок", — пояснил советник Зеленского.

Ранее в Кремле заявили, что Путин якобы готов провести телефонный разговор с украинским президентом, однако утверждали, что ответного звонка пока не было.

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. По его словам, украинскому президенту там якобы гарантировали бы необходимые условия, в том числе безопасность.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин может не понести личную ответственность за военные преступления против Украины, а Москва — избежать выплаты репараций.