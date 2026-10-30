Путін збереже захоплені території та уникне суду: на Заході ошелешили страшним сценарієм для України

Російський диктатор Володимир Путін може не понести особистої відповідальності за воєнні злочини проти України, а Москва — уникнути виплати репарацій. Водночас припинення бойових дій без надійних гарантій безпеки створює ризик нового російського вторгнення. Про це йдеться в аналітичній статті The Economist.

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Як зазначає видання, під час Гельсінського форуму з безпеки у жовтні учасники обговорювали можливі умови завершення війни та перспективи покарання Кремля. Колишній американський посадовець, який нещодавно зустрічався з високопоставленими представниками Росії в Москві, висловив сумнів, що майбутній мир буде справедливим.

За його прогнозом, Росія може зберегти контроль над частиною окупованих українських територій, а Путін так і не постане перед судом у Гаазі. Інші учасники форуму, пов'язані з російськими політичними колами, також заявили, що еліти РФ не мають наміру виплачувати Україні компенсацію за завдані збитки.

The Economist звертає увагу, що міжнародна ізоляція російського лідера залишається неповною. Попри повномасштабну війну та воєнні злочини, Путін зберігає контакти з низкою впливових держав. Зокрема, президент США Дональд Трамп запросив його на грудневий саміт G20 у Флориді. Кремль також може розраховувати на прихильне ставлення Китаю та Індії.

Водночас Велика Британія, Франція та Німеччина обговорюють необхідність перегляду політики щодо Москви. Попередня стратегія Заходу передбачала недопущення перемоги Росії, підтримку обороноздатності України та посилення санкцій. Однак ці заходи поки не змусили Путіна відмовитися від агресії.

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