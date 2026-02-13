У Зеленського вразили новим сценарієм припинення війни цього року: важлива заява

Рубрики
Доходи Росії від нафтогазового сектору за останній рік скоротилися майже вдвічі, проте для того, щоб завдати Кремлю справжнього удару, необхідна комплексна "санкційна синергія" між США та ЄС, а також реальне блокування діяльності російського "тіньового флоту". Таку оцінку дав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю TSN.ua.
Він наголосив, що важливо орієнтуватися не на умовні календарні терміни, а на конкретні економічні показники. Минулого року експортний потенціал РФ різко знизився: доходи від продажу нафти та газу впали вдвічі. Значну роль у цьому зіграли адресні санкції США проти енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть".
"Ми спостерігаємо падіння російського ВВП і зростання бюджетного дефіциту. Ці тенденції об’єктивні, але далеко не всі санкції є достатньо ефективними", — підкреслив Жовква.
Серед основних проблем залишається діяльність "тіньового флоту" Росії, який дозволяє обійти існуючі обмеження. Українська сторона очікує на 20-й пакет санкцій ЄС, який планують оголосити ближче до 24 лютого, і де особлива увага буде приділена морським сервісам та перевезенням.
Нестача законодавчої бази стала причиною того, що Франція та Естонія, затримавши російські танкери, були змушені їх відпустити. У відповідь Україна запропонувала запроваджувати персональні санкції проти капітанів, членів екіпажів і власників суден "тіньового флоту".
Жовква підкреслив, що справжній ефект санкцій досягається лише через спільні дії. "Коли американські обмеження проти "Лукойла" та "Роснефти" збіглися з 19-м пакетом ЄС, це дало дуже помітний результат. Ми прагнемо повторити таку синергію цього року за участі США, ЄС, Великої Британії та Японії", — зазначив він.
Як вже писали "Коментарі", нещодавній удар Сил оборони України по ще одному артилерійському арсеналу Міністерства оборони РФ викликав хвилю невдоволення серед прихильників так званої "спецоперації". Російські Z-патріоти вже відкрито визнають: спроба Москви "демілітаризувати" Україну обернулася для неї зворотним ефектом. Про ситуацію публічно висловився відомий російський Z-блогер Максим Калашніков, який позиціонує себе як "гарячий патріот".