В Зеленского поразили новым сценарием прекращение войны в этом году: важное заявление

Доходы России от нефтегазового сектора за последний год сократились почти вдвое, однако для того, чтобы нанести Кремлю настоящий удар, необходима комплексная "санкционная синергия" между США и ЕС, а также реальная блокировка деятельности российского "теневого флота". Такую оценку дал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью TSN.ua.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что важно ориентироваться не на условные сроки, а на конкретные экономические показатели. В прошлом году экспортный потенциал РФ резко снизился: доходы от продажи нефти и газа упали вдвое. Значительную роль в этом сыграли адресные санкции США против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

"Мы наблюдаем падение российского ВВП и рост бюджетного дефицита. Эти тенденции объективны, но далеко не все санкции достаточно эффективны", — подчеркнул Жовква.

Среди основных проблем остается деятельность "теневого флота" России, позволяющего обойти существующие ограничения. Украинская сторона ожидает 20-й пакет санкций ЕС, который планируют объявить ближе к 24 февраля, и где особое внимание будет уделено морским сервисам и перевозкам.

Недостаток законодательной базы стал причиной того, что Франция и Эстония, задержав российские танкеры, были вынуждены их отпустить. В ответ Украина предложила вводить персональные санкции против капитанов, членов экипажей и владельцев судов "теневого флота".

Жовква подчеркнул, что настоящий эффект санкций достигается только из-за совместных действий. "Когда американские ограничения против "Лукойла" и "Роснефти" совпали с 19-м пакетом ЕС, это дало очень заметный результат. Мы стремимся повторить такую синергию в этом году при участии США, ЕС, Великобритании и Японии", — отметил он.

