Нещодавній удар Сил оборони України по ще одному артилерійському арсеналу Міністерства оборони РФ викликав хвилю невдоволення серед прихильників так званої "спецоперації". Російські Z-патріоти вже відкрито визнають: спроба Москви "демілітаризувати" Україну обернулася для неї зворотним ефектом. Про ситуацію публічно висловився відомий російський Z-блогер Максим Калашніков, який позиціонує себе як "гарячий патріот".

Фото: скріншот

Блогер підкреслив, що об’єктом удару став 117-й арсенал ГРАУ у Волгоградській області, знищений українськими важкими ракетами "Фламінго". Внаслідок попадання там виникла масштабна пожежа, а влада була змушена евакуювати населення із прилеглих населених пунктів. За його словами, це лише початок і потенційна загроза набагато серйозніша.

"Якщо масована атака буде системною, і на об’єкт підуть не одиничні снаряди, а десятки ударів, наша ППО не витримає. Під загрозою опиняються нафтопереробні та хімічні підприємства", — попередив Калашніков.

Він також зазначив, що одна з основних цілей так званої "спецоперації" — демілітаризація України — зазнала повного провалу. Чотири роки стратегічних зусиль не дали бажаного результату: якщо у 2022 році Україна не мала важких крилатих ракет, здатних вражати цілі на глибині території РФ, то сьогодні ситуація змінилася.

Крім того, на думку блогера, українська армія зараз володіє великими та оснащеними безпілотними системами, які значно підвищують її ударний потенціал.

"Морозити мирних громадян, намагатися залякати країну — усе це не спрацювало. Наслідки для економіки та державних фінансів РФ вже катастрофічні", — констатував Калашніков.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що для американського лідера Дональда Трампа завершення війни між Росією та Україною могло б стати головним політичним досягненням у його президентській кар’єрі. Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.