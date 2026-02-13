Недавний удар Сил обороны Украины по еще одному артиллерийскому арсеналу Министерства обороны РФ вызвал волну недовольства среди сторонников так называемой "спецоперации". Российские Z-патриоты уже открыто признают: попытка Москвы "демилитаризировать" Украину обернулась для нее обратным эффектом. О ситуации публично высказался известный российский Z-блогер Максим Калашников, позиционирующий себя как "горячий патриот".

Блогер подчеркнул, что объектом удара стал 117-й арсенал ГРАУ в Волгоградской области, уничтоженный тяжелыми украинскими ракетами "Фламинго". В результате попадания там возник масштабный пожар, а власти были вынуждены эвакуировать население из близлежащих населенных пунктов. По его словам, это лишь начало и потенциальная угроза гораздо более серьезная.

"Если массированная атака будет системной, и на объект пойдут не единичные снаряды, а десятки ударов, наше ПВО не выдержит. Под угрозой оказываются нефтеперерабатывающие и химические предприятия", — предупредил Калашников.

Он также отметил, что одна из основных целей так называемой "спецоперации" — демилитаризация Украины — испытала полный провал. Четыре года стратегических усилий не принесли желаемого результата: если в 2022 году у Украины не было тяжелых крылатых ракет, способных поражать цели на глубине территории РФ, то сегодня ситуация изменилась.

Кроме того, по мнению блогера, украинская армия сейчас обладает большими и оснащенными беспилотными системами, значительно повышающими ее ударный потенциал.

"Морозить мирных граждан, пытаться запугать страну – все это не сработало. Последствия для экономики и государственных финансов РФ уже катастрофические", – констатировал Калашников.

