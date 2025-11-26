У Зеленського визначили "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

Офіційний Київ не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Ми озвучили, що жодних визнань Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", — наголосив Бевз.

За його словами, це "червоні лінії", які окреслив український народ.

"Тут нема про що говорити з української точки зору. Подивимося, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилася у цьому питанні", — зазначив заступник керівника ОП.

Заступник голови ОП наголосив, що питання територіальної цілісності України є принциповими і не можуть бути предметом торгу.

За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

