У Зеленського визначили "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
У Зеленського визначили "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

В ОП дали зрозуміти, що Київ ніколи не піде на внесення змін до Конституції, чого так прагне Москва

26 листопада 2025, 14:23
Автор:
Кравцев Сергей

Офіційний Київ не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

У Зеленського визначили "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Ми озвучили, що жодних визнань Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде", — наголосив Бевз.

За його словами, це "червоні лінії", які окреслив український народ.

"Тут нема про що говорити з української точки зору. Подивимося, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилася у цьому питанні", — зазначив заступник керівника ОП.

Заступник голови ОП наголосив, що питання територіальної цілісності України є принциповими і не можуть бути предметом торгу.

За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ світу. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. Водночас у заяві Білого дому наголошується, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що справді сталося у Швейцарії? Що означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=2LHpaRCB_DQ&t=2766s
