У Зеленського визначили "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Офіційний Київ не визнає окупацію Росією жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.
Офіс президента. Фото: з відкритих джерел
За його словами, це "червоні лінії", які окреслив український народ.
Заступник голови ОП наголосив, що питання територіальної цілісності України є принциповими і не можуть бути предметом торгу.
За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський.
Читайте також на порталі "Коментарі" – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ світу. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. Водночас у заяві Білого дому наголошується, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що справді сталося у Швейцарії? Що означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.