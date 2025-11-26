У Зеленского определили "красные линии" в переговорах по мирному плану

Официальный Киев не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода заявил замруководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет", — акцентировал Бевз.

По его словам, это те "красные линии", которые очертил украинский народ.

"Здесь не о чем говорить с украинской точки зрения. Посмотрим, что удастся сформулировать в результате этого переговорного процесса. Но позиция руководства государства, мне кажется, не изменилась в этом вопросе", — отметил заместитель руководителя ОП.

Замглавы ОП подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.

По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

