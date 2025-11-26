У Зеленского определили "красные линии" в переговорах по мирному плану

Рубрики
Официальный Киев не признает оккупацию Россией никаких территорий и не согласится на любые изменения в Конституцию в рамках потенциального мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Радио Свобода заявил замруководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.
Офис президента. Фото: из открытых источников
По его словам, это те "красные линии", которые очертил украинский народ.
Замглавы ОП подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не могут быть предметом торга.
По его словам, чувствительные пункты мирного плана США должны обсуждать непосредственно президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.