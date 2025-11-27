logo_ukra

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Зеленського виступили із заявою щодо мирних переговорів: до чого готові в Офісі президента
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського виступили із заявою щодо мирних переговорів: до чого готові в Офісі президента

У президента Володимира Зеленського хочуть якомога швидше досягти тривалого та достойного миру для України

27 листопада 2025, 17:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна та США продовжать роботу над умовами мирного плану. Про це заявили у президента України Володимира Зеленського.

У Зеленського виступили із заявою щодо мирних переговорів: до чого готові в Офісі президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про продовження мирного треку. За його словами, спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві, продовжиться наприкінці цього тижня. 

“Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України”, — зауважив Єрмак. 

Керівник Офісу президента повідомив, що як було в Женеві, так і зараз українська делегація до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Єрмак подякував американській команді за роботу без пауз.

“Мир має стати спільним досягненням”, — резюмував керівник Офісу президента. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Європейському Союзі, після оприлюднення мирного плану США, запропонували альтернативний документ. У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на ініціативи ЄС. 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європа не повинна розраховувати, що РФ побіжить сідати з нею за стіл переговорів. Лавров заявив, що лінію Європи по Україні "ніхто не слухає". Причиною він зазначив те, що “європейські еліти поставили на кін переконаність у завданні РФ стратегічної поразки".

За його словами, влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливих, а насправді завжди хотіла Росії "шкоди і біди".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ermaka2022/7179
Теги:

Новини

Всі новини