logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лавров різко відповів Європі про переговори по Україні: що заявив
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров різко відповів Європі про переговори по Україні: що заявив

Міністр закордонних справ РФ Лавров: лінію Європи по Україні "ніхто не слухає"

25 листопада 2025, 14:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Європейському Союзі, після оприлюднення мирного плану США, запропонували альтернативний документ. У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на ініціативи ЄС. 

Лавров різко відповів Європі про переговори по Україні: що заявив

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європа не повинна розраховувати, що РФ побіжить сідати з нею за стіл переговорів. Слова Лаврова наводить російське видання “ТАСС”.

Лавров заявив, що лінію Європи по Україні "ніхто не слухає". Причиною він зазначив те, що “європейські еліти поставили на кін переконаність у завданні РФ стратегічної поразки".

“Влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливих, а насправді завжди хотіла Росії "шкоди і біди", — переконаний Лавров.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Лаврова прокоментували заяву міністрів закордонних справ “Групи семи” за підсумками зустрічі в Канаді 12 листопада. Представниця російського МЗС Марія Захарова вчергове нагадала про умови завершення війни в Україні та пригрозила наслідками.

За її словами, у частині зустрічі, що стосується війни в Україні, озвучено чергові упереджені та відірвані від реальності оцінки. Вона наголосила, що твердження про “російську агресію” — це свідома дезінформація.

Захарова заявила, що ідеї ​​про оголошення припинення вогню без досягнення чітких домовленостей про всеосяжне мирне врегулювання повністю неспроможні. Це, за її словами, відкриває шлях до накачування України зброєю, відновлення військово-силового тиску на наші території та подальшої дестабілізації ситуації. При цьому вона нагадала, що “саме сам київський режим нещодавно заявив про припинення будь-яких переговорів з Росією”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/tass_agency/350040
Теги:

Новини

Всі новини