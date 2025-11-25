У Європейському Союзі, після оприлюднення мирного плану США, запропонували альтернативний документ. У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на ініціативи ЄС.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Європа не повинна розраховувати, що РФ побіжить сідати з нею за стіл переговорів. Слова Лаврова наводить російське видання “ТАСС”.

Лавров заявив, що лінію Європи по Україні "ніхто не слухає". Причиною він зазначив те, що “європейські еліти поставили на кін переконаність у завданні РФ стратегічної поразки".

“Влада Європи до українського конфлікту тільки вдавала доброзичливих, а насправді завжди хотіла Росії "шкоди і біди", — переконаний Лавров.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Лаврова прокоментували заяву міністрів закордонних справ “Групи семи” за підсумками зустрічі в Канаді 12 листопада. Представниця російського МЗС Марія Захарова вчергове нагадала про умови завершення війни в Україні та пригрозила наслідками.

За її словами, у частині зустрічі, що стосується війни в Україні, озвучено чергові упереджені та відірвані від реальності оцінки. Вона наголосила, що твердження про “російську агресію” — це свідома дезінформація.

Захарова заявила, що ідеї ​​про оголошення припинення вогню без досягнення чітких домовленостей про всеосяжне мирне врегулювання повністю неспроможні. Це, за її словами, відкриває шлях до накачування України зброєю, відновлення військово-силового тиску на наші території та подальшої дестабілізації ситуації. При цьому вона нагадала, що “саме сам київський режим нещодавно заявив про припинення будь-яких переговорів з Росією”.