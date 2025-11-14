logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Лаврова вибухнули погрозами: про що нагадали Україні та світу
commentss НОВИНИ Всі новини

У Лаврова вибухнули погрозами: про що нагадали Україні та світу

У Лаврова вчергове нагадали про умови завершення війни в Україні

14 листопада 2025, 17:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала заяву міністрів закордонних справ “Групи семи” за підсумками зустрічі в Канаді 12 листопада. Вона вчергове нагадала про умови завершення війни в Україні та пригрозила наслідками. 

У Лаврова вибухнули погрозами: про що нагадали Україні та світу

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

За її словами, у частині зустрічі, що стосується війни в Україні, озвучено чергові упереджені та відірвані від реальності оцінки. Вона наголосила, що твердження про “російську агресію” — це свідома дезінформація.

“Росія послідовно виступає за мирне врегулювання конфлікту, неодмінними умовами якого є демілітаризація та денацифікація України. Саме дії київського режиму за активного підбурювання та військової підтримки західників свого часу зірвали реалізацію Мінських угод та призвели до ескалації. Британці, які входять до “сімки”, в ручному режимі знищували переговорний процес 2022 року”, — висловила переконання Захарова. 

За її словами, ідеї ​​про оголошення припинення вогню без досягнення чітких домовленостей про всеосяжне мирне врегулювання повністю неспроможні. 

“Це відкриває шлях до накачування України зброєю, відновлення військово-силового тиску на наші території та подальшої дестабілізації ситуації. До речі, саме сам київський режим нещодавно заявив про припинення будь-яких переговорів із Росією”, — заявила вона. 

Не сподобались Захаровій обмеження, які оголосила Канада проти Росії. Вони, за словами представниці МЗС РФ, спрямовані проти вітчизняних фізичних і юридичних осіб, включаючи енергетичний сектор.

“Очевидно, канадська влада не знайшла іншого способу привернути увагу до “великого” міжнародного заходу, окрім як продемонструвати вірність заданому з 2014 року русофобському курсу”, — наголосила Захарова. 

При цьому представниця МЗС РФ попередила, що Росія залишає за собою право на заходи у відповідь. 

“Вони обов'язково підуть у найближчому майбутньому”, — пригрозила вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що позиція Зеленського довела Захарову до істерики.




Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11738
