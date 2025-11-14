У Лаврова вибухнули погрозами: про що нагадали Україні та світу

Рубрики
Представниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала заяву міністрів закордонних справ “Групи семи” за підсумками зустрічі в Канаді 12 листопада. Вона вчергове нагадала про умови завершення війни в Україні та пригрозила наслідками.
Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"
За її словами, у частині зустрічі, що стосується війни в Україні, озвучено чергові упереджені та відірвані від реальності оцінки. Вона наголосила, що твердження про “російську агресію” — це свідома дезінформація.
За її словами, ідеї про оголошення припинення вогню без досягнення чітких домовленостей про всеосяжне мирне врегулювання повністю неспроможні.
Не сподобались Захаровій обмеження, які оголосила Канада проти Росії. Вони, за словами представниці МЗС РФ, спрямовані проти вітчизняних фізичних і юридичних осіб, включаючи енергетичний сектор.
При цьому представниця МЗС РФ попередила, що Росія залишає за собою право на заходи у відповідь.
