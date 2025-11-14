У Лаврова разразились угрозами: о чем напомнили Украине и миру

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министров иностранных дел "Группы семи" по итогам встречи в Канаде 12 ноября. Она в очередной раз напомнила об условиях завершения войны в Украине и пригрозила последствиями.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, в части встречи, касающейся войны в Украине, озвучены очередные пристрастные и оторванные от реальности оценки. Она подчеркнула, что утверждение о "российской агрессии" — это сознательная дезинформация.

"Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, непременными условиями которого является демилитаризация и денацификация Украины. Именно действия киевского режима при активном подстрекательстве и военной поддержке западников в свое время сорвали реализацию Минских соглашений и привели к эскалации. Входящие в “семерку” британцы в ручном режиме уничтожали переговорный процесс 2022 года”, — выразила убеждение Захарова.

По ее словам, идеи об объявлении прекращения огня без достижения четких договоренностей о всеобъемлющем мирном урегулировании полностью несостоятельны.

"Это открывает путь к накачке Украины оружием, возобновлению военно-силового давления на наши территории и дальнейшей дестабилизации ситуации. Кстати, именно сам киевский режим недавно заявил о прекращении каких-либо переговоров с Россией", — заявила она.

Не понравились Захаровой ограничения, оглашенные Канадой против России. Они, по словам представительницы МИД РФ, направлены против отечественных физических и юридических лиц, включая энергетический сектор.

"Очевидно, канадские власти не нашли другого способа привлечь внимание к "большому" международному мероприятию, кроме как продемонстрировать верность заданному с 2014 года русофобскому курсу", — подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД РФ предупредила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

"Они обязательно пойдут в ближайшем будущем", — пригрозила она.

