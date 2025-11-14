logo

BTC/USD

96393

ETH/USD

3197.25

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Лаврова разразились угрозами: о чем напомнили Украине и миру
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова разразились угрозами: о чем напомнили Украине и миру

У Лаврова в очередной раз напомнили об условиях завершения войны в Украине

14 ноября 2025, 17:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министров иностранных дел "Группы семи" по итогам встречи в Канаде 12 ноября. Она в очередной раз напомнила об условиях завершения войны в Украине и пригрозила последствиями.

У Лаврова разразились угрозами: о чем напомнили Украине и миру

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, в части встречи, касающейся войны в Украине, озвучены очередные пристрастные и оторванные от реальности оценки. Она подчеркнула, что утверждение о "российской агрессии" — это сознательная дезинформация.

"Россия последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, непременными условиями которого является демилитаризация и денацификация Украины. Именно действия киевского режима при активном подстрекательстве и военной поддержке западников в свое время сорвали реализацию Минских соглашений и привели к эскалации. Входящие в “семерку” британцы в ручном режиме уничтожали переговорный процесс 2022 года”, — выразила убеждение Захарова.

По ее словам, идеи об объявлении прекращения огня без достижения четких договоренностей о всеобъемлющем мирном урегулировании полностью несостоятельны.

"Это открывает путь к накачке Украины оружием, возобновлению военно-силового давления на наши территории и дальнейшей дестабилизации ситуации. Кстати, именно сам киевский режим недавно заявил о прекращении каких-либо переговоров с Россией", — заявила она.

Не понравились Захаровой ограничения, оглашенные Канадой против России. Они, по словам представительницы МИД РФ, направлены против отечественных физических и юридических лиц, включая энергетический сектор.

"Очевидно, канадские власти не нашли другого способа привлечь внимание к "большому" международному мероприятию, кроме как продемонстрировать верность заданному с 2014 года русофобскому курсу", — подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД РФ предупредила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

"Они обязательно пойдут в ближайшем будущем", — пригрозила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что позиция Зеленского довела Захарову до истерики.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11738
Теги:

Новости

Все новости