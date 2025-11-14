Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министров иностранных дел "Группы семи" по итогам встречи в Канаде 12 ноября. Она в очередной раз напомнила об условиях завершения войны в Украине и пригрозила последствиями.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
По ее словам, в части встречи, касающейся войны в Украине, озвучены очередные пристрастные и оторванные от реальности оценки. Она подчеркнула, что утверждение о "российской агрессии" — это сознательная дезинформация.
По ее словам, идеи об объявлении прекращения огня без достижения четких договоренностей о всеобъемлющем мирном урегулировании полностью несостоятельны.
Не понравились Захаровой ограничения, оглашенные Канадой против России. Они, по словам представительницы МИД РФ, направлены против отечественных физических и юридических лиц, включая энергетический сектор.
При этом представитель МИД РФ предупредила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что позиция Зеленского довела Захарову до истерики.