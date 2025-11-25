В Европейском Союзе, после обнародования мирного плана США, предложили альтернативный документ. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на инициативы ЕС.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на то, что РФ побежит садиться с ней за стол переговоров. Слова Лаврова приводит российское издание "ТАСС".

Лавров заявил, что линию Европы по Украине "никто не слушает". Причиной он отметил, что "европейские элиты поставили на кон убежденность в нанесении стратегического поражения РФ".

“Власть Европы до украинского конфликта только притворялась доброжелательными, а на самом деле всегда хотела России "вреда и беды", — убежден Лавров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Лаврова прокомментировали заявление министров иностранных дел "Группы семи" по итогам встречи в Канаде 12 ноября. Представитель российского МИД Мария Захарова в очередной раз напомнила об условиях завершения войны в Украине и пригрозила последствиями.

По ее словам, в части встречи, касающейся войны в Украине, озвучены очередные пристрастные и оторванные от реальности оценки. Она подчеркнула, что утверждение о "российской агрессии" — это сознательная дезинформация.

Захарова заявила, что идеи об объявлении прекращения огня без достижения четких договоренностей о всеобъемлющем мирном урегулировании полностью несостоятельны. Это, по ее словам, открывает путь к накачке Украины оружием, возобновлению военно-силового давления на наши территории и дальнейшей дестабилизации ситуации. При этом она напомнила, что "именно сам киевский режим недавно заявил о прекращении каких-либо переговоров с Россией".