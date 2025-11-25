logo

Лавров резко ответил Европе о переговорах по Украине: что заявил
Лавров резко ответил Европе о переговорах по Украине: что заявил

Министр иностранных дел РФ Лавров: линию Европы по Украине "никто не слушает"

25 ноября 2025, 14:08
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Европейском Союзе, после обнародования мирного плана США, предложили альтернативный документ. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на инициативы ЕС.

Лавров резко ответил Европе о переговорах по Украине: что заявил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на то, что РФ побежит садиться с ней за стол переговоров. Слова Лаврова приводит российское издание "ТАСС".

Лавров заявил, что линию Европы по Украине "никто не слушает". Причиной он отметил, что "европейские элиты поставили на кон убежденность в нанесении стратегического поражения РФ".

“Власть Европы до украинского конфликта только притворялась доброжелательными, а на самом деле всегда хотела России "вреда и беды", — убежден Лавров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Лаврова прокомментировали заявление министров иностранных дел "Группы семи" по итогам встречи в Канаде 12 ноября. Представитель российского МИД Мария Захарова в очередной раз напомнила об условиях завершения войны в Украине и пригрозила последствиями.

По ее словам, в части встречи, касающейся войны в Украине, озвучены очередные пристрастные и оторванные от реальности оценки. Она подчеркнула, что утверждение о "российской агрессии" — это сознательная дезинформация.

Захарова заявила, что идеи об объявлении прекращения огня без достижения четких договоренностей о всеобъемлющем мирном урегулировании полностью несостоятельны. Это, по ее словам, открывает путь к накачке Украины оружием, возобновлению военно-силового давления на наши территории и дальнейшей дестабилизации ситуации. При этом она напомнила, что "именно сам киевский режим недавно заявил о прекращении каких-либо переговоров с Россией".



Источник: https://t.me/tass_agency/350040
