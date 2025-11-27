У Зеленского выступили с заявлением о мирных переговорах: к чему готовы в Офисе президента

Украина и США продолжат работу над условиями мирного плана. Об этом заявили у президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о продолжении мирного трека. По его словам, совместная работа украинской и американской делегаций по развитию результата, который был достигнут в Женеве, продолжится в конце этой недели.

"Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной — как можно скорейшее достижение длительного и достойного мира для Украины", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента сообщил, что как было в Женеве, так и сейчас украинская делегация к конструктивному разговору, чтобы добиться ощутимого прогресса в определении шагов по окончании войны. Ермак поблагодарил американскую команду за работу без пауз.

"Мир должен стать общим достижением", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Европейском Союзе, после обнародования мирного плана США, предложили альтернативный документ. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на инициативы ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на то, что РФ побежит садиться с ней за стол переговоров. Лавров заявил, что линию Европы по Украине "никто не слушает". Причиной он отметил, что "европейские элиты поставили на кон убежденность в нанесении РФ стратегического поражения".

По его словам, власти Европы к украинскому конфликту только притворялись доброжелательными, а на самом деле всегда хотели России "вреда и беды".



