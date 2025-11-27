logo

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского выступили с заявлением о мирных переговорах: к чему готовы в Офисе президента
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского выступили с заявлением о мирных переговорах: к чему готовы в Офисе президента

У президента Владимира Зеленского хотят как можно скорее достичь длительного и достойного мира для Украины

27 ноября 2025, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина и США продолжат работу над условиями мирного плана. Об этом заявили у президента Украины Владимира Зеленского.

У Зеленского выступили с заявлением о мирных переговорах: к чему готовы в Офисе президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о продолжении мирного трека. По его словам, совместная работа украинской и американской делегаций по развитию результата, который был достигнут в Женеве, продолжится в конце этой недели.

"Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной — как можно скорейшее достижение длительного и достойного мира для Украины", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента сообщил, что как было в Женеве, так и сейчас украинская делегация к конструктивному разговору, чтобы добиться ощутимого прогресса в определении шагов по окончании войны. Ермак поблагодарил американскую команду за работу без пауз.

"Мир должен стать общим достижением", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Европейском Союзе, после обнародования мирного плана США, предложили альтернативный документ. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на инициативы ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна рассчитывать на то, что РФ побежит садиться с ней за стол переговоров. Лавров заявил, что линию Европы по Украине "никто не слушает". Причиной он отметил, что "европейские элиты поставили на кон убежденность в нанесении РФ стратегического поражения".

По его словам, власти Европы к украинскому конфликту только притворялись доброжелательными, а на самом деле всегда хотели России "вреда и беды".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/7179
Теги:

Новости

Все новости