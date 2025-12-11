У Зеленського висловилися про переговори: чому все говорить про те, що війна продовжуватиметься

Росія не готова до справжніх мирних переговорів та завершення війни проти України. Кремль бреше Сполученим Штатам Америки та продовжує накопичувати ресурси. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк.

"Тактика Росії сьогодні – це брехати Сполученим Штатам, обіцяти все, що завгодно, у цей момент накопичувати ресурси через постачання до того ж Китаю. Економічну складову я маю на увазі. Безумовно, є і військова складова – це Північна Корея", – розповів радник.

Крім того, використовуючи погодні умови, противник продовжує атакувати громадянське населення України. Паралельно Москва чинить інформаційно-політичний тиск на країни Європи, наголосив Михайло Подоляк.

"І через імітаційні атаки на Європу, через ці імітаційні провокації і так далі чинять психологічний тиск. Тобто стратегія Росії або її тактика на даний момент зрозуміла", — підсумував він.

