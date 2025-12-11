logo_ukra

У Зеленського висловилися про переговори: чому все говорить про те, що війна продовжуватиметься
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського висловилися про переговори: чому все говорить про те, що війна продовжуватиметься

Михайло Подоляк заявив, що Росія бреше США та накопичує ресурси

11 грудня 2025, 07:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія не готова до справжніх мирних переговорів та завершення війни проти України. Кремль бреше Сполученим Штатам Америки та продовжує накопичувати ресурси. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

У Зеленського висловилися про переговори: чому все говорить про те, що війна продовжуватиметься

Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

"Тактика Росії сьогодні – це брехати Сполученим Штатам, обіцяти все, що завгодно, у цей момент накопичувати ресурси через постачання до того ж Китаю. Економічну складову я маю на увазі. Безумовно, є і військова складова – це Північна Корея", – розповів радник.

Крім того, використовуючи погодні умови, противник продовжує атакувати громадянське населення України. Паралельно Москва чинить інформаційно-політичний тиск на країни Європи, наголосив Михайло Подоляк.

"І через імітаційні атаки на Європу, через ці імітаційні провокації і так далі чинять психологічний тиск. Тобто стратегія Росії або її тактика на даний момент зрозуміла", — підсумував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті виглядає набагато краще, ніж намагається уявити російська пропаганда. За його словами, Кремль поширює "дезінформацію", орієнтовану на зовнішню аудиторію, щоб створити враження про нібито постійні відступи України. Цей брифінг став спробою змінити інформаційний порядок денний на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції та згоди на нав'язаний "мирний план", варіанти якого, як зазначає Politico, узгоджувалися з Володимиром Путіним.




