У Зеленского высказались о переговорах: почему все говорит о том, что война будет продолжаться
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского высказались о переговорах: почему все говорит о том, что война будет продолжаться

Михаил Подоляк заявил, что Россия врет США и накапливает ресурсы

11 декабря 2025, 07:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия не готова к настоящим мирным переговорам и завершению войны против Украины. Кремль врет Соединенным Штатам Америки и продолжает накапливать ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Тактика России сегодня – это врать Соединенным Штатам, обещать все, что угодно, в этот момент накапливать ресурсы через поставки в тот же Китай. Экономическую составляющую я имею в виду. Безусловно, есть и военная составляющая – это Северная Корея", – рассказал советник.

Кроме того, используя погодные условия, противник продолжает атаковать гражданское население Украины. Параллельно Москва оказывает информационно-политическое давление на страны Европы, отметил Михаил Подоляк.

"И через имитационные атаки на Европу, через эти имитационные провокации и так далее оказывает давление психологическое. То есть стратегия России или ее тактика на данный момент понятна", – подытожил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.




