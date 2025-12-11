У Зеленского высказались о переговорах: почему все говорит о том, что война будет продолжаться

Россия не готова к настоящим мирным переговорам и завершению войны против Украины. Кремль врет Соединенным Штатам Америки и продолжает накапливать ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Тактика России сегодня – это врать Соединенным Штатам, обещать все, что угодно, в этот момент накапливать ресурсы через поставки в тот же Китай. Экономическую составляющую я имею в виду. Безусловно, есть и военная составляющая – это Северная Корея", – рассказал советник.

Кроме того, используя погодные условия, противник продолжает атаковать гражданское население Украины. Параллельно Москва оказывает информационно-политическое давление на страны Европы, отметил Михаил Подоляк.

"И через имитационные атаки на Европу, через эти имитационные провокации и так далее оказывает давление психологическое. То есть стратегия России или ее тактика на данный момент понятна", – подытожил он.

