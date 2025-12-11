У Зеленского высказались о переговорах: почему все говорит о том, что война будет продолжаться

Рубрики
Россия не готова к настоящим мирным переговорам и завершению войны против Украины. Кремль врет Соединенным Штатам Америки и продолжает накапливать ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Кроме того, используя погодные условия, противник продолжает атаковать гражданское население Украины. Параллельно Москва оказывает информационно-политическое давление на страны Европы, отметил Михаил Подоляк.
Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.