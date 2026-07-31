У Зеленського відверто розповіли, на що насправді перетворилася війна

П'ятий рік Росія веде повномасштабну війну проти України. Ворог значно посилив удари, однак війна змінилася — Україна влучно відповідає, знищуючи НПЗ та склади на території РФ.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на сьогодні Росія має можливість бити по портових терміналах України.

“Вона має ракетні удари, вона може руйнувати Одесу. І, до речі, зараз уся війна виглядає так, що Росія просто тупо прямо руйнує великі міста України більше нічого не робить. Тобто вона б'є там Суми, Харків, Чернігів просто у центри міст, просто руйнуючи міста. Та сама Одеса, той же Київ, Запоріжжя і так далі. Тобто це основа нині війни та руйнування українських міст”, — розповів він.

За його словами, коли говорити про розуміння цієї війни в Росії, то вони могли б поставити собі питання — а що ми зараз робимо? просто руйнує міста?. Тобто, зазначив Подоляк, що сьогодні з ними ніхто не хоче мати справу і вони просто хочуть зруйнувати міста.

“Так ця війна виглядає”, — підсумував Подоляк.

При цьому він наголосив, що Крим у будь-якому разі повинен буде повернутися в Україну природним шляхом, бо постачання там не буде.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що осінь 2026 року може стати періодом кардинальної зміни характеру ударів Збройних сил України по території Росії. Якщо влітку були переважно атаки безпілотників по нафтопереробних заводах, то восени географія та засоби ураження можуть суттєво змінитися. Штучний інтелект спрогнозував, які регіони Росії буде максимально обстрілювати Україна восени.