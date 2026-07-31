У Зеленского откровенно рассказали, во что действительно превратилась война

Пятый год Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Враг значительно усилил удары, однако война изменилась – Украина точно отвечает, уничтожая НПЗ и склады на территории РФ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сегодня Россия имеет возможность бить по портовым терминалам Украины.

"Она имеет ракетные удары, она может разрушать Одессу. И, кстати, сейчас вся война выглядит так, что Россия просто тупо прямо разрушает большие города Украины больше ничего не делает. То есть она бьет там Сумы, Харьков, Чернигов прямо в центры городов, просто разрушая города. Та же Одесса, тот же Киев, Запорожье и так далее. То есть это основа войны и разрушения украинских городов", — рассказал он.

По его словам, если говорить о понимании этой войны в России, то они могли бы задать себе вопрос – а что мы сейчас делаем? просто разрушает города? То есть отметил Подоляк, что сегодня с ними никто не хочет иметь дело и они просто хотят разрушить города.

"Так эта война выглядит", — подытожил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что Крым в любом случае должен будет вернуться в Украину естественным путем, потому что поставок там не будет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что осень 2026 года может стать периодом кардинального изменения характера ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Если летом были преимущественно атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, то осенью география и способы поражения могут существенно измениться. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие регионы России будет максимально обстреливать Украину осенью.