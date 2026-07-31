Росія здригатиметься від постійних вибухів: які регіони Україна максимально обстрілюватиме восени

Осінь 2026 року може стати періодом кардинальної зміни характеру ударів Збройних сил України по території Росії. Якщо влітку були переважно атаки безпілотників по нафтопереробних заводах, то восени географія та засоби ураження можуть суттєво змінитися. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які регіони Росії буде максимально обстрілювати восени Україна.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільша загроза восени зберігатиметься для Бєлгородської, Курської та Брянської областей через їхню близькість до українського кордону. Водночас дедалі важливішими цілями можуть стати Ростовська область і Краснодарський край через військову та паливну інфраструктуру. Окрему групу ризику становитимуть Рязанська область, Воронезька область, Волгоградський регіон та інші райони, де розташовані НПЗ, паливні бази або великі логістичні вузли. Така логіка вже простежується у виборі цілей у 2026 році.

Чат-бот Gemini припускає, що восени основними зонами вогневого впливу залишаться прикордонні Курська, Бєлгородська та Брянська області, які є головними вузлами постачання. Водночас системних ударів зазнають промислові центри Поволжя, зокрема Татарстан і Самарська область із потужностями виробництва дронів. Москву та Московську область чекає зростання кількості атак через застосування нових далекобійних ракет українського виробництва. Також у високій зоні ризику перебуватимуть паливні термінали та логістичні бази Краснодарського краю та Ростовської області. Поступове виснаження системи протиповітряної оборони ворога дозволить Збройним силам України нарощувати щільність ударів по критичних об'єктах військово-промислового комплексу РФ.

Чат-бот Deepseek зазначає, що максимальних ударів восени зазнають три категорії регіонів. По-перше, це Москва та Московська область з їхніми військовими заводами, центрами управління та зв'язку. По-друге, прикордонні області — Брянська, Курська, Білгородська — як найближчі до українського кордону та вразливі для ATACMS та Storm Shadow. По-третє, це регіони з критичною енергетичною інфраструктурою, зокрема нафтопереробними заводами, які вже зазнали понад 200 атак з початку року.

Чат-бот Grok гадає, що восени максимальне навантаження збережеться на Бєлгородській, Курській, Брянській та Ростовській областях. Тут удари будуть найчастішими через тактичну доцільність і безпосередній вплив на фронт. Одночасно продовжаться точкові атаки на нафтову інфраструктуру в центральних і південних регіонах РФ, щоб утримувати тиск на економіку. Це дозволить Україні ускладнювати російське планування без необхідності масованих наземних операцій.

Усі чат-боти сходяться в одному: восени основними цілями України можуть залишатися прикордонні області РФ, передусім Бєлгородська, Курська та Брянська. Водночас ШІ прогнозує розширення ударів у глибину Росії, зокрема по Москві, Поволжю, Ростовській області та Краснодарському краю. Головним критерієм вибору цілей, на думку ботів, залишатимуться військова, енергетична та логістична інфраструктура.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які регіони України максимально обстрілюватиме РФ восени.



