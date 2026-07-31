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Кречмаровская Наталия
Осень 2026 года может стать периодом кардинального изменения характера ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Если летом были преимущественно атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, то осенью география и способы поражения могут существенно измениться. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие регионы России будет максимально обстреливать осенью Украина.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Чат-бот Chat GPT считает, что наибольшая угроза осенью будет сохраняться для Белгородской, Курской и Брянской областей из-за их близости к украинской границе. В то же время все более важными целями могут стать Ростовская область и Краснодарский край через военную и топливную инфраструктуру. Отдельную группу риска составят Рязанская область, Воронежская область, Волгоградский регион и другие районы, где расположены НПЗ, топливные базы или крупные логистические узлы. Такая логика уже прослеживается в выборе целей в 2026 году.
Чат-бот Gemini предполагает, что осенью основными зонами огневого воздействия останутся пограничные Курская, Белгородская и Брянская области, являющиеся главными узлами снабжения. В то же время системные удары испытывают промышленные центры Поволжья, в частности Татарстан и Самарская область с мощностями производства дронов. Москву и Московскую область ожидает рост числа атак из-за применения новых дальнобойных ракет украинского производства. Также в высокой зоне риска будут находиться топливные терминалы и базы Краснодарского края и Ростовской области. Постепенное истощение системы противовоздушной обороны врага позволит вооруженным силам Украины наращивать плотность ударов по критическим объектам военно-промышленного комплекса РФ.
Чат-бот Deepseek отмечает, что максимальные удары осенью испытывают три категории регионов. Во-первых, это Москва и Московская область с их военными заводами, центрами управления и связи. Во-вторых, пограничные области – Брянская, Курская, Белгородская – как самые близкие к украинской границе и уязвимы для ATACMS и Storm Shadow. В-третьих, это регионы с критической энергетической инфраструктурой, в частности нефтеперерабатывающими заводами, которые уже подверглись более 200 атакам с начала года.
Чат-бот Grok считает, что осенью максимальная нагрузка сохранится на Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях. Здесь удары будут наиболее частыми из-за тактической целесообразности и непосредственного влияния на фронт. Одновременно продолжатся точечные атаки на нефтяную инфраструктуру в центральных и южных регионах РФ, чтобы удерживать давление на экономику. Это позволит Украине усложнять российское планирование без необходимости массированных наземных операций.
Все чат-боты сходятся в одном: осенью основными целями Украины могут оставаться пограничные области РФ, прежде всего Белгородская, Курская и Брянская. В то же время, ИИ прогнозирует расширение ударов в глубину России, в частности по Москве, Поволжью, Ростовской области и Краснодарскому краю. Главным критерием выбора целей, по мнению ботов, будут оставаться военная, энергетическая и логистическая инфраструктура.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие регионы Украины максимально будет обстреливать РФ осенью.