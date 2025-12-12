У Зеленського прокоментували інформацію про "згоду" України на "демілітаризовану" зону

Слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про нібито “згоду” офіційного Києва на створення буферної зони в Донецькій області були спотворені, повідомив у коментарі журналістам радник президента Дмитро Литвин. Він сказав, що видання "Le Monde", яке першим опублікувало цю новину, навело некоректний переклад і подачу.

Донецька область. Фото: з відкритих джерел

Михайло Подоляк, за словами Дмитра Литвина, сказав, що загалом можна обговорювати різні речі, але питання полягає в деталях. Проте згоду може висловлювати лише український народ або найвища політична влада.

“Чи погодилась Україна чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам”, – йдеться у коментарі Дмитра Литвина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна припускає можливість взаємного відведення військ на Донбасі, проте готова розглядати такий крок виключно за дзеркальних дій Росії. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, під час обговорень міжнародних ініціатив президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні пропонують створити так звану "вільну економічну зону" між позиціями сторін.

За словами глави держави, американські посередники бачать компроміс у тому, що українські підрозділи покинуть частину Донецької області, а російські війська не зайдуть на цю територію. Зеленський підкреслив, що не має повноважень передавати українські землі і не йтиме проти волі громадян, проте доручив переговорній групі уважно вивчити пропозиції США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нові гарантії безпеки і наголосив, що Вашингтон залишає на столі зобов'язання щодо можливої участі у миротворчому чи стабілізаційному контингенті. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, трансляція якого велася Білим домом.



