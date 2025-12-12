Україна розглядає виведення військ із Донбасу, але за однієї умови: деталі

Україна припускає можливість взаємного відведення військ на Донбасі, проте готова розглядати такий крок виключно за дзеркальних дій Росії. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, під час обговорень міжнародних ініціатив президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Вашингтоні пропонують створити так звану "вільну економічну зону" між позиціями сторін.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, американські посередники бачать компроміс у тому, що українські підрозділи покинуть частину Донецької області, а російські війська не зайдуть на цю територію. Зеленський підкреслив, що не має повноважень передавати українські землі і не йтиме проти волі громадян, проте доручив переговорній групі уважно вивчити пропозиції США.

The Telegraph зазначає, що спецпосланець Білого дому Стів Уіткофф наполягає на поступках України щодо Донбасу. Раніше він спільно з російськими представниками просував 28-пунктний план, який фактично трактує майбутню демілітаризовану зону як територію РФ. Київ запропонував власний варіант: одночасне відведення військ, збереження всіх територій за Україною та паралельні переговори щодо гарантій безпеки з боку США.

Позицію Києва підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який заявив, що лише українці можуть вирішувати питання можливих компромісів. За його словами, нав'язувати світ, який суспільство не ухвалить після років війни, було б помилкою.

Тим часом європейські лідери прагнуть посилити роль ЄС у майбутніх переговорах у Парижі, де в суботу зберуться представники НАТО. Москва, за оцінкою видання, поки що не демонструє готовності обговорювати взаємне відведення військ. Глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що будь-які гарантії безпеки мають враховувати інтереси РФ.

Остаточні параметри можливої демілітаризованої зони обговорюватимуться на зустрічах Зеленського та Дональда Трампа. Складність ситуації полягає в тому, що підконтрольні Україні райони Донецької області включають стратегічні міста, тоді як окуповані Росією території здебільшого складаються із сільської місцевості. Майбутні переговори можуть стати ключовими для визначення подальшої стратегії США та ролі Європи у мирному процесі.

