Украина рассматривает вывод войск с Донбасса, но при одном условии: детали

Украина допускает возможность взаимного отвода войск на Донбассе, однако готова рассматривать такой шаг исключительно при зеркальных действиях России. Об этом сообщает The Telegraph. По данным издания, во время обсуждений международных инициатив президент Владимир Зеленский подтвердил: в Вашингтоне предлагают создать так называемую "свободную экономическую зону" между позициями сторон.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, американские посредники видят компромисс в том, что украинские подразделения покинут часть Донецкой области, а российские войска не зайдут на эту территорию. Зеленский подчеркнул, что не обладает полномочиями передавать украинские земли и не будет идти против воли граждан, однако поручил переговорной группе внимательно изучить предложения США.

The Telegraph отмечает, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф настаивает на уступках Украины по Донбассу. Ранее он совместно с российскими представителями продвигал 28-пунктный план, фактически трактующий будущую демилитаризованную зону как территорию РФ. Киев предложил собственный вариант: одновременный отвод войск, сохранение всех территорий за Украиной и параллельные переговоры о гарантиях безопасности со стороны США.

Позицию Киева поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, заявивший, что только украинцы могут решать вопросы возможных компромиссов. По его словам, навязывать мир, который общество не примет после лет войны, было бы ошибкой.

Тем временем европейские лидеры стремятся усилить роль ЕС в предстоящих переговорах в Париже, где в субботу соберутся представители НАТО. Москва, по оценке издания, пока не демонстрирует готовности обсуждать взаимный отвод войск. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые гарантии безопасности должны учитывать интересы РФ.

Окончательные параметры возможной демилитаризованной зоны будут обсуждаться на встречах Зеленского и Дональда Трампа. Сложность ситуации заключается в том, что подконтрольные Украине районы Донецкой области включают стратегические города, тогда как оккупированные Россией территории в основном состоят из сельской местности. Предстоящие переговоры могут стать ключевыми для определения дальнейшей стратегии США и роли Европы в мирном процессе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны.



